Si las dos primeras temporadas de “House of the Dragon” dejaron heridas por la muerte de personajes importantes, la tercera entrega intensifica la guerra de dragones, monarcas y soldados y sus consecuencias. El Comercio habló con Olivia Cooke y Phoebe Campbell, figuras de la serie de HBO Max, en una conferencia de prensa previa al estreno, para explicar cómo se tradujo en el set ese aumento de tensión entre las casas que aspiran al trono de Poniente, territorio creado por George R. R. Martin en “Fuego y cenizas”, saga que inspiró “Game of Thrones” hace unos años.

¿Dónde ver la tercera temporada de "House of the Dragon"? La tercera temporada de “House of the Dragon” se estrena este domingo 21 de junio. Serán ocho episodios, que se irán estrenando cada domingo en el canal HBO y su plataforma HBO Max.

La serie, cocreada por Ryan Condal y George R. R. Martin, se estrenó en 2022. Los seguidores de la saga esperaron varios años entre entregas para volver a ver la grandilocuencia de los paisajes de Poniente. Ese mundo, también conocido como Westeros, está dominado por casas señoriales como los Targaryen y los Hightower.

La primera temporada trazó las raíces de Rhaenyra Targaryen. La actriz británica Emma D’Arcy interpreta a la hija del rey Viserys I Targaryen. En la segunda temporada, Rhaenyra, ya proclamada reina por sus seguidores, se ve obligada a huir al no ser reconocida por varias de las casas más poderosas, en especial por los Hightower a través de Alicent Hightower, la segunda esposa de su padre, interpretada por Olivia Cooke.

Imagen de "House of the Dragon". (Foto: Warner Bros.)

El conflicto entre Rhaenyra y Alicent es la escalada de vínculos rotos desde niñas, cuando eran amigas, pero también como monarcas superando las expectativas masculinas en el poder. “En el set, nosotras confiamos en nuestra intuición”, explica Olivia Cooke sobre el trabajo con Emma D’arcy.

“Alicent y Rhaenyra intentan interactuar como adultas, pero luego vuelven a ser adolescentes. Es como si estuvieran congeladas en ese ocre del pasado, el momento más intenso de sus vidas. Después de tanto tiempo, con las circunstancias de la tercera temporada, su relación se vuelve aún más difícil de manejar”, comenta la actriz.

Realidad y tecnología

Imagen de "House of the Dragon". (Foto: Warner Bros.)

En la tercera temporada, Rhaenyra y su bando regresan al territorio del reinado, King’s Landing, pero antes estalla una guerra por cielo, mar y tierra donde varias casas pelearán. Gran parte de la magia visible en pantalla es, en realidad, un trabajo meticuloso hecho a computadora por el estudio Pixomondo, responsable de integrar dragones tridimensionales en tomas filmadas en pantalla azul.

Varias de aquellas digitales tienen en primer plano a Phoebe Campbell, quien regresa como Rhaena Targaryen en la tercera temporada. “Saludo a todos los departamentos que trabajaron en ‘House of Dragon’. Se requirió mucha menos imaginación de la que creerían. Ellos construyeron todo este mundo”, destaca la actriz.

El trabajó de Campbell incluye montar al dragón Sheepstealer, que en el set se ve como una estructura mecánica diseñada para darle verosimilitud a cada movimiento. “Loni Peristere, uno de los directores, actuaba como un dragón para nosotras”, comenta entre risas. “¡Y ellos también tenían estas cosas geniales, como la iluminación y los monitores, que escanean el entorno! Me podía ver montada en el dragón allí mismo. Ellos simplemente superponen los dragones. Así que hacen gran parte del trabajo para nosotros, los actores. Sería de mala educación no reconocerles el mérito”, finaliza.