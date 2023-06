El buen actor conoce sus capacidades y, ante un reto, lo da todo. Al mismo tiempo, si este actor tiene un solo rol icónico en su carrera, podría considerarse afortunado. Dos roles de importancia es, en cambio, un golpe de suerte, un error en la matrix. Bryan Cranston, ganador del Emmy y nominado al Oscar, es uno de estos bendecidos. Pero como hombre, como padre consciente de sus límites, anunció su digna retirada.

Al borde de los setenta años, y solo días antes de celebrarse el Día del Padre, el actor anunció que le pondría “pausa” a su carrera para concentrarse más en su familia, en particular en su esposa Robin Dearden, quien lo acompaña desde los años 80. Una pausa que suena a retiro, aunque él lo niegue: cerrará su productora fílmica, venderá su parte de la empresa de mezcal que fundó con su colega y amigo Aaron Paul e incluso vivirá en un país distinto a EE.UU. Porque incluso uno de los padres más famosos de la ficción necesita su descanso.

A Cranston la fama no le llegó fácil. Tras una infancia complicada por el alcoholismo de su madre, así como las empresas infructuosas de su padre, estuvo a punto de convertirse en policía cuando la actuación lo cautivó. Actor de telenovelas, villano de la semana en series e incluso actor de doblaje, tomaba todo trabajo que había. Incluso fingió ser escalador profesional, como buen “mil oficios”. Su primer gran rol llegó a veinte años de su debut: Hal, un padre infantiloide, esclavo de sus emociones, pero responsable en “Malcolm In The Middle” (2000).

Hal entra en la tradición de los padres inusuales de la televisión, como Homero en “Los Simpson” y Al Bundy en “Matrimonio con hijos”. Inmune al ridículo, presto a realizar tareas que una serie más conservadora dejaría a la madre y con un inusual enfoque a la crianza de sus hijos, este hombre se robó todas sus escenas en una serie donde cada personaje era único. Una secuencia que queda en el recuerdo: al pasear a su bebé, se encuentra con un batallón de hombres de “lustrosos musculosos” ante los que no se intimida, incluso los convierte en sus fieles incondicionales. Ellos están felices, pues han conocido a alguien un poco más inteligente y, sobre todo, amable.

Todo se acaba y lo mismo pasó con “Malcolm”, pero la fama no había terminado aún con Cranston. Por aquel entonces el guionista Vince Gilligan, curtido en “Los expedientes X”, preparaba la historia de un padre de familia con cáncer que, ante los problemas económicos, se convierte en productor y comercializador de drogas. En un inicio el canal AMC, todavía con la imagen de Hal en mente, quería a otro actor para el papel; alguien como Matthew Broderick.

Pero la elección de Gilligan prevaleció y el resto es historia. El Walter White que interpretó Cranston en “Breaking Bad” (2008) era todo lo contrario a Hal: pusilánime, traidor y abusivo. Un padre que mataba para conseguir sus objetivos, pero que se decía a sí mismo que lo hacía por su familia cuando la verdad era otra. Una de las escenas clave del personaje está relacionada a su paternidad, al menos fuera de cámaras. En su autobiografía, “A Life in Parts”, el actor cuenta que al grabar la muerte de Jane Margolis, quien se ahoga en su propio vómito, él vio a su propia hija en el rostro de la actriz Krysten Ritter. Ese día lloraron en el set dos personas: el padre ficticio y el padre real.

Tanto Hal de “Malcolm…” como Walter de “Breaking Bad” quedan para la posteridad, sea que Cranston se retire o tome un descanso. Disponibles en streaming, respectivamente en Disney+ y Netflix, son solamente una parte del trabajo del intérprete en los últimos años. Y si el mundo tiene suerte, habrá más de este papá para rato.