Estrenada en 2009, “Anita” cuenta la historia de una joven con síndrome de Down que vive con su madre en el porteño barrio de Once, Buenos Aires. Una mañana cualquiera, la mamá de Anita sale a realizar unos recados, pero ese día se da el mayor atentado terrorista que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Anita solo sabe que su madre llegará a la hora de siempre, pero después del terrible atentado, saldrá a la calle y se perderá. Estuvo protagonizada por Norma Aleandro y Luis Luque y Leonor Manso. Alejandra Manzo, quien interpretó al personaje de Anita, es reconocida como la primera actriz argentina con Síndrome de Down con un rol principal en cine. (Foto: captura de YouTube).