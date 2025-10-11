La destacada actriz y directora Diane Keaton, mundialmente reconocida por su papel de Kay Adams en la saga ‘El Padrino’ y ganadora del Óscar por su protagónico en ‘Annie Hall’, falleció a los 79 años en California.

El sábado 11 de octubre, sus familiares anunciaron la triste noticia mediante un vocero en la revista People, pero no revelaron la causa de su deceso, solicitando respeto a su privacidad.

“No hay más detalles disponibles, y su familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza” , reveló el medio estadounidense.

La actriz estadounidense Diane Keaton saluda con un gesto de aprobación a su llegada al Almuerzo de Nominados al Oscar el 9 de febrero de 2004 en Beverly Hills, CA. Keaton fue nominada a Mejor Actriz en un Papel Protagónico por su trabajo en la película "Something's Gotta Give" | Foto: AFP / HECTOR MATA

La trayectoria de Diane Keaton

Keaton forjó una carrera de más de medio siglo como actriz, directora y productora, iniciándose en 1970 con la película ‘Lovers and Other Strangers’. Fue ganadora de un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta.

Alcanzó la fama mundial con la saga ‘El Padrino’ de Francis Ford Coppola (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974), donde interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone (Al Pacino).

Diane Keaton en 'El Padrino' interpretando a Kay Adams

Su consagración llegó con la cinta ‘Annie Hall’ (1977), dirigida por Woody Allen, que le valió la estatuilla dorada, siendo parte además de los numerosos éxitos junto al mítico director, con quien mantuvo una profunda amistad tras haberse convertido en su compañera sentimental, musa y actriz favorita.

Otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que participó incluyen ‘Manhattan’ (1979), ‘Reds’ (1981), ‘Shoot the Moon’ (1982), ‘Marvin´s Room’ (1996) o ‘Something’s Gotta Give’ (2003), así como en la serie ‘The Young Pope’ (2016)

Diane Keaton y Woody Allen en "Annie Hall"

Como homenaje a su exitosa trayectoria artística, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies en 2022 sobre el cemento a la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el Paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.).

Las últimas películas en las que participó fueron ‘Summer Camp’ (2024), donde interpretó a Nora, y ‘Arthur’s Whisky’ (2024), en el papel de Linda.

Sobre Diane Keaton

La actriz, cuyo nombre de nacimiento era Diane Hall, nació en Los Ángeles en 1946 y fue la mayor de cuatro hermanos.

Su padre era ingeniero civil y su madre se dedicaba al hogar. Se mantuvo activa en la actuación, trabajando incluso mucho después de haber superado los 70 años.

En una entrevista con la AFP tras el estreno de “Mejor que nunca” (2019), Keaton afirmó que no pensaba en la vejez ni en el retiro. “Y si nadie me vuelve a llamar [para filmar], tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo”, declaró.

Soltera y madre de dos hijos adoptados, la actriz también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal.

“Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?”, bromeó la actriz, quien mantuvo romances de larga duración con estrellas como Al Pacino y Warren Beatty. “¡No soy infeliz!”, concluyó.

Diane Keaton dejó sus huellas en el famoso Teatro Chino de Hollywood. (Foto: Patrick T. FALLON / AFP) / PATRICK T. FALLON