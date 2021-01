Conforme a los criterios de Saber más

Aunque el debut cinematográfico de Diane Keaton ocurrió en 1970 con la comedia “Amantes y otros extraños”, la actriz se hizo conocida por su participación en la saga El padrino, de Francis Ford Copolla, donde compartió escenas con Al Pacino, Marlon Brando y Robert Duvall. Sin embargo, fue con “Annie Hall” que su estatus se elevó a la categoría de superestrella por el papel que Woody Allen escribió para ella y cuya interpretación la hizo acreedora a su primer (y único) Óscar, en 1978. Esa película fue importante a nivel cinematográfico, pero también lo fue porque marcó el inicio de un estilo de moda que Keaton ha ido perfeccionando con el tiempo.

Así como los guantes blancos y el sombrero pillbox (sin alas) de Jacqueline Kennedy, las sandalias Manolo Blahnik y el corte bob con flequillo de Anna Wintour o las gafas gruesas de carey de Woody Allen, el estilo dandy –uso del sastre, camisa y corbata–, es el sello indiscutible de Diane Keaton. Estilo que a pesar de que inicialmente tuvo sus detractores (que se preguntaban por qué la actriz no se vestía de manera femenina) ha ido ganando adeptos porque Keaton sabe llevarlo con desenfado y elegancia a la vez. Que lo digan si no sus cerca de dos millones de seguidores en Instagram que celebran cada una de sus publicaciones, entre las que destacan aquella en la que admite que el gusto por la moda lo heredó de su madre o el video en el que explica qué es para ella el estilo.

Gracias a su ‘feed’ en esa red social podemos saber también que en su clóset, Keaton tiene trajes de Ralph Lauren, Marc Jacobs, Comme des Garçons y de otros diseñadores y casas de moda. Prendas básicas: blusas, chalecos, chaquetas (ceñidas y oversized), pantalones con pinzas a la cintura. Los colores predominantes en sus atuendos son el blanco y el negro, aunque también viste con tonos neutros. Ningún estampado, pero sí rayas o cuadros. Los accesorios son parte importante de su look: tirantes, corbatas o pañuelos, collares extralargos, gafas y sombreros.

Le pedimos a dos conocidos diseñadores de moda que nos describieran el estilo de la actriz y que eligieran su look y prenda favoritos. Esto respondieron.

Roger Loayza

El estilo de Diane Keaton es difícil de describir, es como si fuera una Katharine Hepburn actual, con su look masculino: corbata, chalecos, sombrero. Prendas que no siguen la forma de la silueta de las mujeres: pantalones holgados, sombreros, camisas. Es como el cross-dressing (vestirse como lo haría el género opuesto) que Marlene Dietrich llevó en los años 30. Esta tendencia viene dándose hace años y Diane Keaton lo ha hecho suyo. Su estilo está evolucionando, aunque en una época estuvo estancado y se volvió predecible, siento que está experimentando en su propio universo, está más sofisticada y más vanguardista dentro de lo que estamos acostumbrados a ver de ella.

Sobre el look favorito de Diane Keaton, me molesta ser tan cliché, pero mi preferido es el que lleva en “Annie Hall”, es lo más memorable. Lo interesante de esa película es la naturalidad con la que Keaton usa la ropa, no se ve restringida por estar vestida como hombre. Eso es lo que más me gusta, va con su persona y con su personaje. Ahí radica la importancia del diseño de vestuario en una película, cuánto ayuda a conocer el personaje en la trama o cuánto se puede revelar de la historia con algunos detalles insinuados en la ropa.

Diane Keaton y Woody Allen en "Annie Hall", 1977. (Foto: United Artists)

Esa naturalidad en el uso de la ropa la hemos visto en otras actrices, como Audrey Hepburn. El de ella, como el de Keaton, son looks que trascienden la pantalla. Y es interesante sobre todo en el entorno de Hollywood, donde la imagen de la mujer siempre está atada a un look glamoroso. Por ello, siempre resulta refrescante verla. Es contestataria en su forma de presentarse, inesperada. A ella nunca le van a decir ”¡qué lindos tus zapatos!” o “¡qué buenas piernas!”. Ella hace que se concentren en el contenido. Había una editora de Vogue que decía “la moda no está hecha para hacerte bonita si no para hacerte quién eres”. Cita que se ajusta totalmente al caso de Diane Keaton por que hizo de ese estilo, su sello de distinción.

Sumy Kujon

Diane Keaton es un icono de la moda, su estilo en “Annie Hall”, la película de Woody Allen, fue transgresor para la época a través. Su vestuario para esa película de estilo andrógino usando prendas masculinas como camisas, chalecos, sacos fue potente para definir lo que hoy en día muchas marcas tienen como parte del ADN de su marca. Hurgar en el guardarropa masculino jugar con piezas icónicos más allá del género ha sido y sigue siendo inspiración para muchos.

Si tuviera que elegir hoy alguna prenda de las que ella lleva, elegiría sin duda, la chaqueta. Cuando yo empecé a estudiar moda, usaba los sacos de mi papá que él vistió cuando era joven. Me ponía un jean y una chaqueta de sastre, tenía un look probablemente inspirado en Diane Keaton, sin haberla conocido tanto.

