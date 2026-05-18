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Resumen

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Diego Céspedes durante la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de Cannes. (Foto: AFP)
Diego Céspedes durante la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de Cannes. (Foto: AFP)
Por Leslie A. Galván

Cuando Diego Céspedes habla de Cannes, no alude al glamour de la alfombra roja. “El festival siempre ha sido una casa, una escuela, que me recibió, me abrió las puertas antes que Chile, antes que mi propio país”, sentencia. Fue en Cannes donde estrenó su primera película corta, recorrió la primera ciudad europea y mostró su primer largometraje, “La misteriosa mirada del flamenco”, ganadora del Gran Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del año pasado. Volver en 2026, esta vez como parte del jurado oficial que entregará la Palma de Oro, el mayor galardón de la competencia, lo hace girar rápido a la butaca del prejuicio absoluto.

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