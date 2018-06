Diez actrices que lamentan haber grabado escenas subidas de tono

Los actores y actrices muchas veces toman decisiones artísticas profesionales sumamente complicadas y una de ellas es la de realizar desnudos, más o menos frecuente en Hollywood. Aunque muchas de estas escenas pueden ser célebres o infames, está claro que el simple hecho de llevarlas a cabo siempre tendrá una pequeña cuota de polémica, como mínimo.

Esta galería (arriba) reúne a aquellas actrices que lamentan haber hecho tomas de este tipo. Las razones son diversas y oscilan entre la ingenuidad de la juventud, el afán de demostrar profesionalidad e incluso la condenable decisión de los directores de engañarlas para grabar este material.

Kate Winslet en "Titanic"

La escena de "dibújame como a tus chicas francesas" es recordada por muchos, pero Winslet admite que se sentía muy insegura y que habría querido que la toma fuera distinta. "Desearía no haber mostrado tanta carne, pero era joven y sabía que tenía cosas por probar".

Sharon Stone en "Bajos Instintos"

La actriz contó que fue engañada por el director Paul Verhoeven en la famosa escena del vestido blanco, pues el le prometió que no se vería nada inapropiado. "Cuando la vi en el cine con otras personas estaba en shock. Cuando la película acabó fui a la cabina, le di una bofetada y dije 'podías haberme enseñado esto'".

Halle Berry en "Monster Bell"

Berry obtuvo un Oscar por esta interpretación y, pese a que no se arrepiente escenas, cree que los desnudos pueden omitirse. "No creo que la desnudez sea necesaria. Pienso que puedes hacer cualquier película sin mostrar nada y estará bien. Creo que es una decisión que haces y fue una muy osada de mi parte.

Emilia Clarke en "Game of Thrones"

La mujer que da vida as Daenerys en "Game of Thrones", no lamenta tanto sus desnudos, pero contó que sus padres quedaron impactados luego de haber visto sus escenas más polémicas en la serie. "Mis padres dijeron: 'Estamos viendo el show', pero no estás haciendo mucho esta temporada, cariño'. Les dije 'véanlo esta noche' y ellos trataron de sacarme spoilers, asó que los senté y les dije '¡vamos a verlo!' y ellos se arrepintieron de inmediato".

Jennifer Lawrence en "Passengers"

Aunque no lamenta la escena íntima de esta cinta en sí, Lawrence señala que se arrepiente de beber demasiado para relajarse, pues estaba demasiado nerviosa por grabar este segmento con Chris Pratt, quien estaba casado en aquella época. " Terminé muy, muy borracha (...), pero eso me causó más ansiedad y cuando llegué a casa estaba como '¿qué he echo?' No lo sé".

Dakota Johnson "Cincuenta sombras de Grey"

Johnson tenía claro qué tipo de película iba a rodar, pero las escenas de sadomasoquismo fueron excesivamente demandantes y muy poco disfrutables, al estar amarrada durante horas fingiendo ser golpeada por un látigo. "Todo estaba muy caliente y no en un sentido erótico o sexual. Todo era sudoroso y muy poco cómodo", dijo al respecto.

Jessica Brown Findlay en "Albatross"

La actriz de "Harlots" lamenta haber hecha una escena a pecho descubierto en "Albatross", uno de sus primeros largometrajes. "Siendo honesta, 'Albatross' fue una ingenuidad y no sabía que podía decir que no. No tenía idea de lo que pasaría y pensé que iba a ser filmada desde atrás. No es algo que haría de nuevo.

Nicole Kidman en "Big Little Lies"

Kidman ganó un Emmy por este trabajo, pero no pudo evitar sentirse terriblemente mal al grabar varias escenas de abuso junto a Alexander Skarsgard. "No podía levantarme. No quería hacerlo y recuerdo a Jean-Marc (el director) viniendo y colocando una toalla sobre mí entre las tomas, porque estaba... Simplemente me sentía completamente humillada, devastada y furiosa por dentro".

Natalie Portman en "Hotel Chevalier"

Portman declaró en un inicio que lamentaba "no haber escuchado a su intuición" al hacer la escena. Aunque después cambió de opinión y dijo que no lamentaba haberla rodado, sí le molestaba que las imágenes terminaran apareciendo en sitios pornográficos.