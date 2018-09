El director de "Black Panther" producirá la secuela de "Space Jam"

Ryan Coogler, el director de "Black Panther", será el productor de la segunda parte de "Space Jam", una cinta que protagonizará LeBron James, el flamante fichaje de Los Angeles Lakers, informó The Hollywood Reporter.

El director de la cinta será Terence Nance, creador de "Random Acts of Flyness" para HBO y conocido por su film experimental "The Oversimplification of Her Beauty".



Se espera que el rodaje comience el próximo verano, una vez que acabe la temporada de la NBA. Se trata de la primera película de James como protagonista, tras su aparición en la comedia "Trainwreck" (2015).



"Esta colaboración en 'Space Jam' es mucho más que los personajes de Looney Tunes y yo. Me encantaría que los niños entendieran el poder que tienen en sus manos si persiguen sus sueños. Y creo que Ryan consiguió eso a través de 'Black Panther'", señaló James en declaraciones a la revista.



La primera parte de "Space Jam", una película que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996, y recaudó unos 250 millones de dólares en todo el mundo.



La secuela es un proyecto que ha estado en desarrollo durante años. El cineasta Justin Lin, conocido por su trabajo en varias entregas de la saga de acción y coches "Fast & Furious", fue el primero en hacerse con las riendas de la obra, pero terminó por desvincularse.

(Fuente: EFE)