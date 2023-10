¿Cuál es la fórmula detrás de los secuestros aéreos? Un grupo de secuestradores con acento extranjero, un avión comercial, el hombre de acción del momento y un grupo de expertos que se debaten para salvar a cientos de pasajeros o miles de vidas. Siguiendo esta estructura clásica aparece “97 minutos”, película dirigida por Timo Vuorensola e interpretada por Alec Baldwin, que ofrece un ritmo más lento dentro de este subgénero cinematográfico que parece nunca pasar de moda.

Bajo la premisa de un vuelo que tiene 97 minutos antes de que se le acabe el combustible, donde un miembro de la Interpol infiltrado en una célula terrorista, Alex (Jonathan Rhys Meyers), debe salvar al avión mientras el director de la NSA, Hawkins (Alec Baldwin), se prepara para derribar el avión antes de que los antagonistas cumplan su terrible objetivo. Algo que ya se vio en muchas otras cintas de acción que siguen este mismo rumbo. “La fórmula es muy simple en realidad, solo pones a 100 personas en un avión en el aire que va a 1000 millas por hora e introduces un problema pequeño o grande y luego de eso puedes comenzar a crear un drama” explica el director de la cinta Timo Vuorensola en entrevista con El Comercio.

La cinta fue producida antes del inicio e la huelga de guionistas y actores en Estados Unidos

“Me dieron a Alec Baldwin y un tema interesante sobre el secuestro de avión, pero lo que no me dieron fue tiempo, así que solo me dieron una semana para preparar la película y 18 días para filmarla”, mencionó Vuorensola, quien no buscó hacer algo diferente en el subgénero de los también denominados hijacks (secuestros de aviones). “No es necesario mantener películas de este tipo frescas. Mi idea para la película desde el principio fue aprovechar lo que la gente amaba cuando era niño, algo parecido a las películas de los 80 y 90, cuando comprabas o alquilabas cintas para ver en casa un domingo”, agrega.

A pesar de ser grabado durante el período previo a la gran huelga de guionistas y actores de Hollywood, la cinta no se libró de las consecuencias del gran paro en la industria cinematográfica estadounidense. “Terminamos la cinta felizmente, pero por el lado del marketing nos afectó, obviamente eso es perjudicial para nosotros, pero somos una película pequeña si lo comparamos a otras más grandes, aún así afecta”, comentó el cineasta.

La cinta ofrece acción y suspenso en un vuelo que es secuestrado por terroristas

Precedentes Mortales

Tras el incidente que protagonizó Alec Baldwin durante la grabación de la película “Rust”, donde el actor disparó una pistola que no estaba cargada con balas de fogueo, falleciendo la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejando herido al director Joel Souza, el artista no volvió a formar parte de ningún proyecto desde el 21 de octubre del año pasado, momento en que afrontaba un proceso de demandas tras el polémico hecho.

“Después de lo ocurrido en el incidente donde Alec Baldwin formó parte, fuimos más cuidadosos con la seguridad, pero hoy no puedes hacer una película de acción a menos que aprietes un gatillo. Puedes aumentar la seguridad para disminuir las probabilidades, pero en el set siempre habrá peligros”, explica el cineasta.

El actor Alec Baldwin regresa al cine con la nueva cinta "97 minutos" que se estrenará el 19 de noviembre

Aunque el actor quedó exento de la responsabilidad por el fallecimiento de la directora, luego de recaer la culpa en la armera Hannah Gutierrez-Reed y el coordinador de seguridad David Halls, la cinta fue cancelada definitivamente al hacerse público incidentes similares previos a la grabación de “Rust” en cintas como “The Old Way” y “Freedom’s Path”.

Para evitar que se repitan accidentes de este tipo, para esta nueva producción -donde se grabaron escenas con armas de fuego- se priorizó la seguridad por parte del equipo. “Mientras más cuidadoso seas, incluso si esto ralentiza las cosas, mejor será, aunque siempre habrá incendios, explosiones, acrobacias, vehículos, animales, todo tipo de cosas que son una amenaza para la seguridad”, enfatiza Vuorensola, quien recordó otros casos donde ocurrieron incidentes similares como la muerte del actor Brandon Lee durante la grabación de la cinta “El Cuervo” (1994). “Creo que el cine en sí mismo es una profesión segura si se toma en serio”, añade

Nuevos tiempos

─¿Cómo crees que el público recibió estas películas hoy en día?

Todo ha cambiado y las audiencias también, pero hay que saber que existe una tendencia en los cambios al rededor de estos 20 años y es que las películas se han estado haciendo más grandes como Avatar y Star Wars, además de las películas de superhéroes, que demoran en salir. Dentro de este nuevo mundo existe una oportunidad también para las pequeñas películas con más contenido, que hablan de temas que quieres hablar [como director], que se apegan a cosas tradicionales de los 80 y 90, y que hoy encuentran un espacio en el streaming. A veces solo quieres sentarte y pasar 90 minutos de diversión emocionante en un avión secuestrado donde no tienes que romperte la cabeza para entenderlo.

─¿La fórmula clásica sigue funcionando?

La fórmula ya está ahí, ya está escrito en el género un poco como si las películas de monstruos tuvieran su propia fórmula. Las películas de secuestro de avión o de desastre de avión, tienen la misma forma, entonces, ¿Cuál es el giro de tuerca de eso? Hay algo importante ahí, pues está la variación de como usar al avión como un misil, el cual se volvió especialmente famoso después de los ataques del 11 de septiembre. Definitivamente hay formulas, cosas con los que los thrillers de aviones trabajan siempre.

─¿Encaja dentro de la formula Alec Baldwin?

Obviamente es un actor con mucha experiencia en todo tipo de cosas. Normalmente lo ves en una posición de poder, es un actor muy poderoso y carismático, por lo que en este tipo de papel, donde interpreta al líder de la NSA, resulta ser muy convincente. No hay preguntas al respecto. Él sabe cómo hacerlo, ponerse un traje y, ya sabes, ponerlo a cargo de personas. El realmente sabe como hacer que esto funcione.