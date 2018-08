Director peruano participará en festival SmartFilms junto a Oliver Stone

El director peruano Martin Casapía, realizador de la cinta "A Tu Lado", participará como jurado en la cuarta edición del festival SmartFilms, en Bogotá, que tendrá como invitado a Oliver Stone.

El peruano será parte del jurado en la categoría Aficionado, junto a Andrés Marroquín, Gustavo Pazmín y Clare Weiskopf, de Colombia, y Nazareno Casero y Vanessa Ragone de Argentina.

"Me invitaron el año pasado pero no pude asistir porque estaba promocionando mi película. Este año me convocaron para ser jurado y estoy muy contento", señaló Casapia a El Comercio.

El evento, que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre, premiará a los participantes que realizan piezas audiovisuales con celulares.

Por su parte, Stone seleccionará el Gran Smartfilm entre los nueve mejores cortometrajes realizados en las ediciones anteriores, y también impartirá una clase magistral sobre el séptimo arte a los asistentes.

"Me siento muy emocionado por la invitación. Es una excelente oportunidad para debatir sobre el cine que se hace en la región", agregó el joven realizador de 20 años.

El músico argentino Fito Paez y el productor y director español Alex Pina (creador de "La casa de papel") también están confirmados en el festival.