La directora de la película The Marvels, Nia DaCosta, opinó acerca de la existencia de una fatiga del cine de superhéroes en la industria. No obstante, aseguró que la cinta que prepara sobre Capitana Marvel tiene la intención de ser diferente.

“Creo que la fatiga de los superhéroes existe absolutamente. La mayor diferencia con las otras películas del UCM hasta la fecha es que es realmente loca y tonta”, dijo la cineasta en una entrevista para la revista Total Film.

¿Cómo será la película de The Marvels según la directora?

Por otro lado, Nia DaCosta expresó que The Marvels será una propuesta diferente en el cine de superhéroes.

“La mayor diferencia con las otras películas del MCU hasta la fecha es que esta es realmente loca y boba”, indicó DaCosta en tono de broma.

“Los mundos a los que vamos en esta película son mundos diferentes a otros que has visto en el MCU. Mundos brillantes que no has visto antes” agregó.

¿De qué tratará The Marvels?

La película presentará a Brie Larson nuevamente como la Capitana Marvel, inlcuirá también a Ms. Marvel (Iman Vellani) y Photon (Teyonah Parris).

En esta entrega, Carol Danvers (Brie Larson) recuperó su identidad de los Kree y se vengó de la Inteligencia Suprema. No obstante, sus poderes se enredan con otros dos superhéroes para formar Marvels.

“The Marvels” se estrenará en Estados Unidos 10 de noviembre en caso las huelgas de actores y escritores no provoquen el adelanto o retraso.