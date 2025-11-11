Disney y Pixar lanzaron este martes, 11 de noviembre, el primer adelanto oficial de 'Toy Story 5′, confirmando el retorno de los icónicos personajes Woody y Buzz Lightyear, siete años después de lo que se consideró el final de la saga en 2019.

Por ello, esta nueva entrega abordará el encuentro de los juguetes tradicionales y el avance de la tecnología, presentando a Lilypad, una tablet inteligente con forma de rana, que se convierte en la nueva “amenaza del tiempo de juego”.

Y es que, según la sinopsis oficial revelada por el estudio, Lilypad, a quien Greta Lee presta su voz, es un “smart toy” que desafiará las vidas de Woody y sus amigos.

En ese sentido, los directores del filme, Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo) y su codirectora Kenna Harris, destacaron la emoción de explorar este contexto moderno para los juegos.

Lilypad es la nueva integrante de 'Toy Story 5'

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público” , dijeron mediante un comunicado .

El reparto original de voces regresa casi por completo para esta quinta entrega. Tom Hanks retoma su papel como el vaquero Woody, Tim Allen como el intrépido Buzz Lightyear, y Joan Cusack como la vaquera Jessie.

También vuelve Tony Hale como Forky, el peculiar personaje introducido en la cuarta película. Como una de las sorpresas del elenco se une Conan O’Brien para dar voz a “Smarty Pants”, un juguete educativo.

La cinta se estrenará el 19 de junio de 2026 , coincidiendo con sus 30 años de aniversario .

¿Qué se puede ver en el trailer de Toy Story 5?

En el tráiler de 'Toy Story 5′, la madre de Bonnie anuncia la llegada de un “paquete especial”, causando temor entre los juguetes clásicos, incluyendo a Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Forky, Slinky, así como los Señores Cara de Papa

Tras ello, se revela al nuevo miembro, quien es LilyPad, una tableta interactiva que ingresa al mundo de los juguetes, subrayando la tensión entre el juego tradicional y la nueva era digital.