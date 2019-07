Así sonará Hakuna Matata en el remake live action de "El Rey León" | FOTOS Y VIDEO

Faltan pocas semanas para que el remake live action de la película “El Rey León” llegue a los cines, y Disney sigue liberando detalles de lo que será esta nueva versión del clásico filme.

La compañía de Micky Mouse compartió un nuevo video centrado en los detrás de cámaras de las grabaciones de “El Rey León”. Este material intercala algunas escenas con el trabajo de los actores de doblaje.

De esta manera, se ve como Donald Glover, Beyonce y James Earl Jones interpretan las voces de Simba, Nala y Mufasa, respectivamente. Todo complementado por declaraciones del director Jon Favreau.

Sin embargo, el punto más llamativo del video llega cuando Billy Eichner y Seth Rogen, quienes dan vida a Timón y Pumba, entonan una parte de “Hakuna Matata”, el icónico tema de la película que, a diferencia de “The Lion Sleeps Tonight” y “Can you feel the love tonight” no había sido anticipado hasta ahora.

La versión live-action de “El Rey León” llegará a las salas de cine coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de la película original (1994), que se convirtió en la cinta de animación más taquillera de la historia. En Perú se estrenará el próximo 18 de julio.

El remake de “El Rey León” sigue la línea de Disney de actualizar y reinventar sus clásicos animados con personajes de carne y hueso y acción real, tal como ya lo hizo con "El libro de la selva", "Aladino" y "La bella y la bestia".