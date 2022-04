Tras 15 años de ausencia, el director Sam Raimi regresa al género de superhéroes con la película “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, a estrenarse este 5 de mayo en cines del Perú y Latinoamérica.

Este retorno es una gran victoria para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés), ya que fue Raimi quien trajo a las películas de superhéroes a la modernidad con la influyente trilogía de “Spider-Man”. A pesar de esto, para muchos que el veterano realizador volviera a incursionar en el género era algo tan remoto como las infinitesimales posibilidades que Stephen Strange vio cuanto buscó los futuros donde los Avengers vencían a Thanos.

¿Qué alejó a este realizador del género que revitalizó y cómo Marvel Studios lo convenció a volver al ruedo? En esta nota lo revisaremos.

Atrapado en la telaraña

Conocido por franquicias como “Evil Dead” y la película de culto “Darkman”, Sam Raimi sorprendió al mundo cuando en el 2002 entrenó “Spider-Man”, protagonizada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst, para el clamor del público y de la crítica.

"Spider-Man" modernizó la manera en que se hicieron las pelíuclas de superhéroes, antes más enfocadas en los efectos especiales. En la imagen Tobey Maguire y Willem Dafoe como el Hombre Araña y Green Goblin. (Foto: Sony Pictures)

En ese entonces las películas de superhéroes estaban en un resurgimiento gracias a cintas como “Blade” (1999) y “X-Men” (2000), espectáculos de efectos especiales y acción que demostraron gran potencial en las taquillas. Raimi no dejó esto atrás con su filme, pero también puso un igual énfasis en el aspecto humano debajo de la máscara, completando la fórmula que se utilizaría en las próximas décadas y que refinó con “Spider-Man 2″, considerada por muchos - incluyendo quien escribe - como la mejor película de superhéroes hasta la fecha.

Desafortunadamente para el director, la tercera en la franquicia fue un desastre. “Spider-Man 3″ es una película desigual, donde la decisión por parte de Sony Pictures de incluir a tres villanos - Sandman (Haden Church), Green Goblin II (James Franco) y Venom (Topher Grace) - les quitó la oportunidad a todos de tener un desarrollo como el experimentado por el primer Green Goblin (Willem Dafoe) y Doctor Octopus (Alfred Molina) en las anteriores entregas.

Peter Parker también sufre una regresión innecesaria de la maduración de su personaje, que bajo la influencia del simbionte Venom pierde la vista de todas las lecciones aprendidas en las dos últimas películas y se convierte en una parodia de sí mismo que ahora persiste como un meme en el internet.

La apariencia de Tobey Maguire bajo la influencia del simbionte es quizás el legado que más perdura de "Spider-Man 3". (Foto: Sony Picture Releasing)

Fue esta recepción tibia la que llevó a que Sony finalmente decidiera cancelar las secuelas de la saga a pesar de ser un éxito financiero y aprobar la producción de “The Amazing Spider-Man” (2012) de Marc Webber, un desastre cuya historia merece otra nota.

Sobre las razones para el fracaso de “Spider-Man 3″, Sam Raimi ha hablado poco, pero ha dado pistas de las razones por las cuales la cinta no triunfó, en particular culpando la falta de control creativo que tuvo en la tercera parte de la trilogía.

“En realidad, me dieron un enorme control sobre los dos primeros filmes. Pero hubo diferentes opiniones sobre la tercera cinta y realmente no tuve el control creativo, por así decirlo”, indicó a la revista Empire en 2009.

Raimi no se ha exonerado de culpa y en 2014 le dijo a Nerdist que la cinta era “una película que simplemente no funcionó muy bien. Intenté que funcionara, pero no creía realmente en todos los personajes, y eso no se puede ocultar a la gente que ama a Spider-Man”, reflexionó. “Si el director no ama algo, está mal que lo haga cuando hay tanta gente que lo ama.”

Un extraño multiverso

Perder la franquicia que ayudó a popularizar no fue la única consecuencia que sufrió Sam Raimi tras el fracaso de “Spider-Man 3″ y el realizador en ocasiones ha comentado sobre cómo la reacción de los fans llevó a que casi no aceptara dirigir “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”.

“No sabía si podía afrontarlo de nuevo porque fue tan horrible haber sido el director de ‘Spider-Man 3′. El Internet ya se estaba agitando y las personas a las que no les gustaba esa película no tenían reparos para decírmelo. Así que fue difícil asumirlo”, confesó a Collider.

Sam Raimi confesó que tuvo reparos antes de aceptar dirigir a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" debido a la mala recepción que tuvo "Spider-Man 3". (Foto: Marvel Studios)

Al final, fue la promesa de un desafío lo que terminó por animar a Raimi a dar un paso adelante.

“Me enteré de que Marvel estaba en un aprieto, que su director, Scott Derrickson, se había retirado debido a diferencias creativas, tenían que rodar de inmediato y que el guion necesitaba trabajo”, indicó el realizador en una entrevista a AMC. “Y ese es el tipo de labor que me gusta, con retos. Pensé que sería muy interesante. Así que me pregunté cómo había cambiado el hacer películas de ese tamaño desde la última vez que me embarqué en una en 2013.”

Cabe señalar que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es la película perfecta para que Raimi regrese a la industria, ya que combina los dos géneros que lo hicieron famoso: el del horror y los superhéroes. Y una gran ventaja de haber participado en el proyecto es que el realizador parece listo y recargado para hacer más películas de este tipo. Es así que recientemente le dijo a Indiewire que “le encantaría regresar a contar otra historia (en Marvel).”

Pero quizás la mejor noticia al respecto es que el director no descartó producir una nueva película de “Spider-Man” protagonizada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst, que podría servir como una reivindicación de su trabajo década y media después.

“Me encanta Tobey. Me encanta Kirsten Dunst. Creo que todo es posible”, señaló Raimi. “Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso ahora mismo. No sé qué piensan al respecto. Realmente no he perseguido eso. Pero suena hermoso”.