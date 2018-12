A pesar que Doctor Strange fue una de las víctimas del chasquido de Thanos en "Avengers: Infinity War", Marvel Studios ya alista la próxima entrega de la película en solitario del hechicero supremo.

Según reveló el portal Deadline, Marvel habría confirmado a Scott Derrickson como el director de la secuela de Doctor Strange. De ser así, el cineasta se mantendría como el hombre al mando de la cinta cuya primera entrega estrenó en 2016.

Si bien no se conocen muchos detalles, trascendió que en "Doctor Strange 2" Benedict Cumberbatch continuará en el rol principal, mientras que Benedict Wong seguirá como Wong y Rachel McAdams como Christine Palmer.

Esta secuela forma parte de los proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel después del estreno de "Avengers: Endgame", cinta que marcará el final de la fase 3 del multiuniverso de héroes.

Hasta el momento, los proyectos que formarán parte de la nueva etapa de Marvel, aparte de Doctor Strange, son: "Spider-Man: Far From Home", "Black Widow", "The Eternals" y, aún no confirmado, "Black Panther 2".

Cabe señalar que la nueva película del hechicero supermo Doctor Strange estrenaría a mediados de 2021, según reveló Variety, que agregó además que Marvel ya está en búsqueda de un guionista para la historia.