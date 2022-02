Tras el nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, estrenado durante el Super Bowl, los fans no solo pudieron conocer más detalles sobre el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) en la nueva entrega, sino que se llevaron una gran sorpresa. ¿De qué se trata?

Cabe mencionar que “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (título en español) tiene lugar tras los acontecimientos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home”. El hechizo de Stephen Strange ha abierto la puerta al multiverso y, por supuesto, hay consecuencias. Sin embargo, el tráiler estrenado por Marvel parece confirmar que los X-Men llegan al UCM. Es a partir de la misteriosa voz que se escucha que los fans comenzaron a soltar algunas teorías.

¿DE QUIÉN ES LA MISTERIOSA VOZ?

Uno de los momentos clave del tráiler es una voz que parece confirmar que Patrick Stewart aparecerá en la película como Charles Xavier. Al menos eso es lo que creen lo fans de Marvel. Esto ocurre cuando Mordo (Chiwetel Ejiofor) señala a Doctor Strange como responsable de lo ocurrido y es llevado ante un tribunal. “Deberíamos decirle la verdad”, dice la voz que todo indicaría que sería de Stewart. ¿Es el Profesor X quien juzga al Hechicero?

Imagen del Doctor Strange en el nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Foto: Sony Pictures)

Los fanáticos ahora están convencidos de que Patrick Stewart volverá con su papel de Profesor X; sobre todo, luego que algunos meses atrás dijo que habría considerado su regreso si Logan no hubiera puesto fin definitivo a la historia del personaje. En ese momento, señaló sobre algunas conversaciones que tuvo con Kevin Feige, y parece que las cosas finalmente se están dando.

Pero el posible regreso del icónico actor no sería la única noticia, pues los rumores apuntan a que también sería posible ver a otros mutantes haciendo cameos en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Esta idea gana todavía más probabilidades no solo por el tráiler, sino tras los ocurrido en “Spider-Man: No Way Home”, con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Peter Parker en sus respectivos universos.

LA IMAGEN QUE CONFIRMARÍA EL REGRESO DE PROFESOR X

Días antes del estreno del nuevo tráiler de la película de Doctor Strange, se viralizó en Internet un supuesto arte que muestra a Charles Xavier en la cinta. La imagen muestra al Hechicero siendo juzgado por el Profesor X en la sede de Los Illuminati en los cómics, sociedad secreta conformada por el Profesor X, Strange, Tony Stark, Namor y Black Bolt. Eso sí, es una teoría que, si adquiere sentido tras lo expuesto en el avance, con Marvel no se sabe qué es verdad o mentira. Por lo que sabemos esperar cuando “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” llegue las salas de cine el próximo 6 de mayo.

La imagen en la que se basa la presunta aparición de Charles Xavier en la nueva película de "Doctor Strange" (Foto: Reddit)

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La adolescente Kamala Khan adquiere súper poderes en la próxima serie de Marvel Studios: "Ms. Marvel".