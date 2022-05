Hay muchas razones para ver “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. En primer lugar, continúa con la historia de la exitosa película “Spider-Man: No Way Home” y la serie de televisión “WandaVision”, dejándonos al tanto de los eventos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La cinta también es un interesante y emocionante espectáculo visual, incomparable aún en la historia franquicia. Pero, más importante aún, el filme marca el regreso de Sam Raimi a la silla del director tras casi una década de ausencia, una perspectiva y habilidad que ya se extrañaba en el cine.

Y es que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es indudablemente una película de Raimi, hecho que queda evidente en las sensibilidades del filme, los dinámicos movimientos de cámara, el humor negro basado en la comedia física y, por supuesto, el característico cameo de Bruce Campbell.

¿Quién es Bruce Campbell?

Nacido en Royal Oaks, Michigan, el 22 de junio de 1958, Bruce Campbell es un reconocido director, productor y actor de culto, conocido por películas como “Crimewave” (1985), “Maniac Cop” (1989) y “Bubba Ho-Tep” (2002). Sin embargo, su rol más recordado es como Ash Williams en la franquicia de horror “Evil Dead”, la cual comenzó con su amigo de secundaria Sam Raimi con el cortometraje “Within the Woods”, proyecto que luego se convirtió en la cinta de bajo presupuesto “The Evil Dead” (1981). La franquicia luego continuó con las más exitosas secuelas “Evil Dead II” (1987) y “Army of Darkness” (1992).

Bruce Campbell es Ash (Foto: Starz)

A partir de esta amistad y colaboración inicial, Sam Raimi ha intentado insertar a Bruce Campbell en la mayoría de sus proyectos, comenzando por el filme “Darkman” en 1990, tradición que continuó con la trilogía de “Spider-Man” entre el 2002 y el 2007.

ADVERTENCIA, EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS SPOILERS DE “DOCTOR STRANGE 2″

En el caso de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el cameo ocurre a un tercio de comenzada la película, cuando Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) y América Chávez (Xochitl) viajan a la dimensión dominada por los Illuminati (la Tierra-838).

Es ahí donde los héroes discuten con un vendedor ambulante de comida interpretado por Campbell, gresca que termina con Doctor Strange lanzándole un conjuro que lo obliga a golpearse a sí mismo. La escena, hilarante por sí misma, adquiere mayor significados para los que han visto “Evil Dead II”, donde el personaje interpretado por Bruce Campbell termina siendo agredido por su propio brazo, en esta ocasión poseído por un espíritu malévolo.

Bruce Campbell vuelve a aparecer una vez más en la segunda escena postcréditos de la película donde, por fin liberado del maleficio del Doctor Strange, anuncia el final de su tortura (y el filme).

Bruce Campbell no es la única referencia a “Evil Dead” en la película, con la escena donde la Bruja Escarlata posee a la otra versión de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), también recordándonos a escenas similares en la cinta de terror.

Igualmente, el uso de una versión ‘zombie’ del personaje principal, en este caso la posesión de Stephen Strange del cadáver de su contraparte, hace recordar a la versión malvada de Ash Williams que aparece en “Army of Darkness” (1992). Esto, así como otros guiños por parte de Sam Raimi, muestran que el realizador no ha olvidado sus orígenes.

LOS OTROS CAMEOS

“Darkman” (1990) - El último disfraz de Darkman

La primera película de superhéroes dirigida por Sam Raimi gira en torno al científico Peyton Westlake (Liam Neeson) quien queda desfigurado en una explosión. Decidido a buscar venganza, utiliza su tecnología para recrear máscaras hiperrealistas para cazar a cada uno de sus enemigos. Bruce Campbell interpreta a la última apariencia que utiliza el héroe antes de que rueden los créditos.

“Spider-Man” (2002) - Anunciador del ring

Bruce Campbell hace su debut en la trilogía de Spider-Man como el anunciador del ring que le da el nombre al superhéroe interpretado por Tobey Maguire, cambiando el nombre “The Human Spider” (La araña humana) al más pegajoso “Spider-Man” (Hombre Araña). Qué honor.

“Spider-Man 2″ (2004) - Acomodador

Bruce Campbell regresa como un acomodador que le hace la vida imposible al pobre Peter Parker al no dejarlo entrar a la obra de teatro interpretada por Mary Jane Watson por haber llegado tarde.

“Spider-Man 3″ (2007) - Maître

En su tercera aparición en la trilogía, Bruce Campbell hace de un maître que busca ayudar a Peter proponerle matrimonio a Mary Jane. Desafortunadamente para el héroe, las cosas no salen como él esperaba.

“Oz the Great and Powerful” (2013) - Guardia

Bruce Campbell aparece como uno de los guardias de la Ciudad Esmeralda, aunque bajo capas de maquillaje.