Si la última película del Hombre Araña demostró algo, es que juntar una saga con otra, aunque ambas no estén ambientadas en la misma “realidad”, es rentable: la taquilla se beneficia y también el fan. Muy aparte del debate de si es positivo dar a la gente lo que quiere, la tendencia continuará. Por ejemplo, la cinta del héroe Flash (DC Comics) recupera al Batman de Michael Keaton. En cuanto a Marvel, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” promete en sus tráilers una conexión con personajes de otros universos y franquicias.

Ambientada después de “Spiderman: No Way Home”, la película sigue al hechicero Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), que se mueve entre una realidad y otra. Mundos similares al suyo donde hay versiones alternativas de él mismo y otros héroes. Por ejemplo, los tráilers muestran a un Doctor Strange de cabello largo y coleta, así como a un hechicero zombie.

En esta aventura, Strange conoce a América Chávez (Xochitl Gomez), heroína adolescente capaz de viajar entre un universo y otro. “Ella tiene 14 años, más joven que cualquiera de las versiones del cómic, así que tenemos una nueva presentación. Y fue divertido leer los cómics, porque la amé de inmediato”, contó Gómez en una mesa redonda a la que asistió El Comercio. La película también trae de regreso a Wong (Benedict Wong), el nuevo Hechicero Supremo. “Siempre es gratificante volver como este personaje, en especial para alguien que ha coleccionado estos cómics desde muy joven. Estar en el MCU es un verdadero sueño para mí”, indicó el actor.

También regresa Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), la Bruja Escarlata, que después de perder a la familia que creó a base de magia en la serie “WandaVision”, tiene que ayudar a Strange. ¿Es aliada o enemiga? Otro misterio.

Los creadores de esta película son cautos en no revelar detalles que puedan arruinar las sorpresas. No obstante, materiales promocionales han dado pistas sobre los “cameos”, como es el caso de Charles Xavier (Patrick Stewart), líder mutante en las películas de la saga “X-Men” y cuya voz se escucha en uno de los avances. Esta participación puede ocurrir porque en 2019 Disney (dueña de Marvel) adquirió 20th Century Fox por más de US$ 70.000 millones. Sin duda, una película donde cualquier cosa puede pasar.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” está actualmente en las salas de cine, mientras que “WandaVision” está disponible en Disney+.