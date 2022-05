Muchas son las expectativas que recaen sobre “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”), película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que no solo se presenta como la continuación de “Spider-Man: No Way Home” y la serie “WandaVision”, sino que marca el regreso de Sam Raimi al cine de superhéroes tras “Spider-Man 3″ (2007). Felizmente, para los aficionados de este género, a pesar de algunos problemas con el ritmo de la película, ésta logra cumplir en gran parte su promesa y entregar un viaje visual impresionante y entretenido.

Han sido solo unos pocos meses desde la última vez que vimos a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) al lado de Peter Parker (Tom Holland), pero la crisis de la mediana edad del maestro de las artes místicas ha vuelto a ser interrumpida con la llegada de la joven América Chávez (Xochitl Gomez), cuyo poder de abrir portales entre universos es codiciado por una misteriosa fuerza. Es así que Strange tendrá que pedir la ayuda del Hechicero Supremo Wong (Benedict Wong) y la vengadora Wanda Maximoff para lograr una solución a esta crisis.

La historia puede parecer relativamente simple en un inicio, pero la película cae en un complicado acto de balance al tener no solo que avanzar la Fase 4 del MCU, sino de continuar los hilos narrativos dejados por “WandaVision”, serie de Disney+ que es un complemento necesario para entender a profundidad los eventos de “Doctor Strange 2″.

Los poderes místicos de Strange no serán suficientes para esta aventura. (Foto: Marvel Studios)

Esta abundancia de trama hace que las dos horas de duración de la película no parezcan suficientes para resolver el argumento, causando problemas de ritmo donde la primera mitad se siente lenta por toda la exposición de datos. No es el único pecado de la cinta que, sin entrar en demasiados detalles, también cae en la indulgencia del ‘fanservice’ ya característico de los filmes del género; aunque sin las justificaciones necesarias para aceptar su presencia.

Fuera de estos traspiés, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es quizás el filme de Marvel más fascinante que he visto en los últimos años. También está la excelente banda sonora compuesta por Danny Elfman, a quien la cinta le regala un particular momento para brillar de manera inesperada.

"La abundancia de trama hace que las dos horas de duración de la película no parezcan suficientes para resolver el argumento de la película".

Mientras tanto, la influencia de Sam Raimi se siente fuertemente a lo largo de toda la cinta, no solo en sus ya icónicos movimientos de cámara, sino también por su característica mezcla de humor y horror que recuerda a cintas como “Army of Darkness” (1992).

En cuestión a las actuaciones, Benedict Cumberbatch se ve cada vez más cómodo en su sexta aparición como el hechicero, logrando mostrar a la complicada persona detrás del héroe. Por su parte, Xochitl Gomez tiene un fuerte debut en la saga de Marvel como América Chávez, donde genera simpatía e intriga sobre el futuro de su personaje. Pero quién más destaca es Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, cuya historia es la columna en torno a la cual giran todos los eventos de la película, una carga que la actriz logra sobrellevar con aparente facilidad gracias a una actuación rica en sutilezas que ocultan su tormento.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff destaca en un elenco con buenas actuaciones. (Foto: Marvel Studios)

Este regreso a la dirección de superhéroes por parte de Sam Raimi, que tiene más de “Spiderman 3″ que de “Spiderman 2″, es de todos modos una buena adición al catálogo de Marvel Studios. A pesar de sus problemas, está llena de escenas brillantes donde el realizador se adentra en los más profundos pozos de su creatividad para mostrarnos la locura prometida por el título de la película.