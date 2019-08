"Dora y la Ciudad Perdida": los actores frente a los dibujos animados | FOTOS

Dora la exploradora ha pasado gran parte de su infancia enseñándonos inglés (o español dependiendo tu lengua materna), pero su más reciente aventura la saca de sus tranquilos paseos a un viaje lleno de acción y emoción en "Dora y la ciudad perdida" ("Dora and the City of Gold").

El filme, que se estrena el 29 de agosto, tiene a la actriz de raíces peruanas Isabel Moner como la epónima exploradora, ahora una adolescente, quien ha crecido acompañando a sus padres arqueólogos (Eva Longoria y Michael Peña) en sus expediciones.

Buscando proporcionarle una oportunidad de una vida más normal y con otras personas de su edad, Dora es enviada a los EE.UU. para vivir con la familia de su primo Diego (Jeff Wahlberg), otro personaje regular en la serie original. Pero la vida escolar de Dora termina cuando sus padres terminan raptados, lo que la lleva a ella y sus amigos a buscar la mítica ciudad de oro de los incas.

Además de los actores previamente mencionados, el filme cuenta también con el talento de Benicio del Toro como el travieso zorro ladrón Swiper y de Danny Trejo como Boots, el mono que acompaña a Dora en sus aventuras.

La película fue bien recibida por los críticos y mantiene un 80% de frescura (calificaciones positivas) en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes.