¿Cómo llegó a Hollywood Isabela Moner, la estrella latina de "Dora la exploradora"?

Isabela Moner ha aparecido en varias portadas de diversos medios y no es para menos, ya que la actriz estadounidense de origen peruano gracias a su esfuerzo y dedicación viene abriéndose camino en Hollywood.

El próximo 9 de agosto veremos a Moner protagonizando la película "Dora y la ciudad perdida", adaptación de la famosa serie infantil "Dora la exploradora".

Algo que caracteriza mucho a la artista es el inmenso cariño que ha mostrado por Perú, incluso interpretar a "Dora" le ha permitido conectarse más con su ascendencia peruana, dado que tuvo que aprender quechua.

Eso es lo más reciente que se sabe de Isabela Moner; sin embargo, su trayectoria profesional viene de años atrás. Su debut fue a los 10 años, en Broadway, en el musical “Evita”, en la que cantó en español con Ricky Martin.

Luego pasó a la televisión, a protagonizar series y películas. Desde 2014 hasta el 2016 interpretó a CJ Martin, el papel principal en la serie de televisión de Nickelodeon “100 Things to Do Before High School” .

En el 2017 fue elegida para darle vida a “Sadie” en “Legends of the Hidden Temple”, una película de acción que se emitió la cadena infantil Nickelodeon.

Tuvo una protagónica participación en la cinta “Transformers 5”, donde interpretó a “Izabella”, una aguerrida terrícola que lucha junto a los “autobots”. Es en esta cinta se codeó con actores de gran categoría como Anthony Hopkins.

Moner también ha realizado actividades benéficas en nuestro país. En el 2017 visitó Perú para ser parte de una conferencia de Unicef, donde se dio a conocer el compromiso de esta organización con los niños y adolescentes del país.

En aquella oportunidad la joven no pudo evitar quebrarse al hablar de las niñas embarazadas que vio en la selva, lugar que visitó junto al embajador de Unicef, Marco Zunino.

Isabela Moner nació en Ohio, es hija de Katherine Moner, quien nació en Lima, y Patrick Moner, nacido en Estados Unidos. Ella misma ha comentado que posee un DNI de este país.

Actualmente, la joven actriz tiene 18 años, pero las cámaras y las luces alumbran su camino hacia el éxito. No queda duda alguna que seguirá dando de qué hablar tanto a nivel nacional e internacional.