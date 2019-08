"Dora, la exploradora": Isabela Moner y otras figuras de Hollywood con sangre peruana

La intrépida Dora Márquez de la serie animada de Nickelodeon nunca tuvo una nacionalidad definida. Apenas se la describía como latina, una etiqueta quizá en exceso genérica. Sin embargo, hay un dato que pocos recuerdan: la encargada de ponerle la voz en inglés, desde los inicios del programa, fue Kathleen Herles, una actriz vocal nacida en Queens, Nueva York, pero de padres peruanos.

Quién sabe si Herles haya motivado a que los creadores de la versión ‘live action’ de “Dora, la exploradora” decidieran finalmente que la pequeña heroína fuera peruana. Y para redondear más su identidad eligieron a una actriz también con sangre rojiblanca: Isabela Moner (padre estadounidense, madre peruana), la joven sensación de Hollywood que ya ha aparecido en películas como “Transformers: The Last Knight” (2017) y “Sicario: día del soldado” (2018).

Moner, quien ha cumplido 18 años hace solo unos meses, ha declarado en más de una oportunidad que se siente más peruana que estadounidense. Por eso mismo su papel no puede ser más propicio: en la cinta que se estrena hoy, que lleva como título oficial “Dora y la ciudad perdida”, ella interpreta a la hija de los Cole y Elena (Michael Peña y Eva Longoria, respectivamente), que se verá lanzada a una aventura por la selva peruana y deberá desentrañar el misterio de una civilización inca. Para ello contará con la ayuda de su leal mono Boots y de un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (que interpreta Eugenio Derbez). Más peruana, imposible.

PAÍS DE FICCIÓN

Antes de que los maniáticos del rigor histórico pongan el grito en el cielo, hay que señalar que “Dora y la ciudad perdida” es pura y dura ficción. Por ello, sus creadores se han tomado varias licencias en su representación del Perú. De hecho, la mayor parte del rodaje se realizó en Nueva Zelanda, así que hasta la selva lucirá diferente.

Con todo, es una buena oportunidad para poner a nuestro país en los ojos del mundo y apreciar el surgimiento de una estrella como Moner, que ha tenido sus antecesores. Aquí recordamos a algunos.

PILAR PALLETE

Hasta 1952, la belleza piurana de la señorita Pallete tenía apenas una película en su CV. Pero el rumbo de su vida cambiaría más allá de su trabajo cinematográfico. Reclutada para ejecutar una sensual danza en la película “El Álamo”, Pallete logró llamar la atención del protagonista, un ya maduro John Wayne. Por supuesto, ella también caería rendida ante el aspecto de recio ‘cowboy’ del actor.

La participación de Pallete en “El Álamo” ni siquiera fue acreditada y, tras dicho episodio, ella no volvió a actuar. Pero el flechazo sí fue duradero: tres hijos en 27 años de relación que solo culminaron con la muerte de Wayne. Una historia que quedó registrada en el libro “John Wayne: My Life With the Duke”, escrito por la propia Pallete. Un romance de película, literalmente.

Pilar Pallete.

BENJAMIN BRATT

Nacido en California, sus padres son el estadounidense Peter Bratt y la peruana Eldy Banda. Con unas 30 películas y 10 series de televisión, Bratt se ha convertido en el más constante de los actores peruano-estadounidenses de esta lista.

Resaltó, sobre todo, por su papel en los años 90 en la serie “La ley y el orden” (por la que llegó a ser nominado a los Emmy). Y posteriormente trabajó en películas como “Traffic” (2000), “Miss Simpatía” (2000), “Gatúbela” (2004) y “Doctor Strange” (2016). Más allá de su talento interpretativo, también atrajo reflectores por la relación amorosa que mantuvo con Julia Roberts entre 1998 y 2001. Ese año la acompañó a la ceremonia del Óscar en el que ella ganó como mejor actriz por “Erin Brockovich”.

Benjamin Bratt.

Q'ORIANKA KILCHER

Saltó a la fama tras ser elegida para interpretar a Pocahontas en “El nuevo mundo” (en la foto junto a Colin Farrell), mística revisión de la historia a cargo de Terrence Malick. Más allá de ese papel, Kilcher ha destacado en esporádicas cintas independientes, y en algunas series como “Sons of Anarchy”, “Unnatural” y “The Alienist”.

Donde sí ha tenido mayor protagonismo es en el activismo social, como una férrea defensora del medio ambiente y de la protección de comunidades originarias alrededor del mundo. Un trabajo que responde a su propia mixtura de orígenes: madre suiza, padre quechua-huachipaeri, y criada en Hawái.

Q'orianka Kilcher.

HENRY IAN CUSICK CHÁVEZ

​El actor peruano-escocés, recordado por su papel de Desmond en la exitosa serie “Lost”, nació en Trujillo pero vivió en España, Trinidad y Tobago, Escocia y Estados Unidos. También participó en otras series como “24”, “Fringe” y “The 100”.

Hace unos años, participó en el especial “Eat, See, Play Perú”, parte de la campaña “Perú dedicado al mundo” de Prom-Perú. “He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y vivir en muchos lugares –declaró por entonces a El Comercio–. En ellos me he sentido un extraño, incluso en Escocia. A pesar de que soy medio escocés, nunca me acepté como escocés. Pero siempre he sentido que soy peruano”.

Henry Ian Cusick.

ROSA SALAZAR

​Sus créditos incluyen la serie “Parenthood” y la película de Netflix “Bird Box”, pero es más reconocida por su reciente rol protagónica en “Alita: Battle Angel”, cinta dirigida por Robert Rodríguez en la que ella interpreta a una cyborg, gracias a una tecnología de animación similar a la usada en “Avatar”.

Salazar es de ascendencia peruana por vía paterna, aunque no ha regresado a nuestro país desde que su padre falleció.