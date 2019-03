"A dos metros de ti": ¿quién es quién en el nuevo fenómeno adolescente?

¿Se puede amar a alguien sin tocarlo? Haley Lu Richardson y Cole Sprouse le dan vida a Stella y Will en la película “A dos metros de ti” ("Five Feet Apart"), que cuenta la vida de estos dos adolescentes que se enamoran pero que por sufrir la misma enfermedad, no pueden estar a menos de dos metros de distancia. De lo contrario, su estado se podría agravar y ambos podrían morir.

Este drama adolescente está basado en el libro homónimo de Rachael Lippincott, ha sido dirigido por Justin Baldoni y escrito por Mikki Daughtry y Tobias Laconis.

La fórmula no es nueva: dos adolescentes con enfermedades graves (ya sea uno de ellos o ambos) que se enamoran pero que no pueden estar juntos por diversos obstáculos (en este caso la enfermedad), como en otras producciones adolescentes de los últimos años: "Bajo la misma estrella", "Yo antes de ti", "Amor a media noche" y más. La fórmula funciona.



Los protagonistas de esta historia son Haley Lu Richardson y Cole Sprouse, uno de los gemelos que algunos recordarán por protagonizar junto a su hermano gemelo la serie de Disney "Zack y Cody: Gemelos en Acción" y más recientemente por participar en "Riverdale". En esta nota te contaremos a detalle sobre los personajes principales de “A dos metros de ti” ("Five Feet Apart").



Stella (Haley Lu Richardson)

Stella Grant padece de fibrosis quística y espera un trasplante pulmonar. (Foto: CBS Films) Stella Grant padece de fibrosis quística y espera un trasplante pulmonar. (Foto: CBS Films)

Stella Grant es una joven de 17 años que padece de fibrosis quística por lo que vive en un hospital. A ella le gusta tener el control de la mayoría de las cosas de su vida, tomar sus medicinas, organizar todo a su alrededor, llevar una agenda y mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que pueda enfermarla mientras espera un trasplante de pulmones.

Will (Cole Sprouse)

Will es un joven rebelde que esperar superar la enfermedad que sufre (Foto: CBS Films) Will es un joven rebelde y que esperar superar la enfermedad que sufre. (Foto: CBS Films)

Es un chico que también padece de fibrosis quística, pero a él no le importa seguir el tratamiento del ensayo clínico en el que participa y que solo espera cumplir 18 años para salir del hospital y ver el mundo.

Poe (Moises Arias)

Es el mejor amigo de la protagonista y también tiene la misma condición médica que ella. (Foto: CBS Films) Es el mejor amigo de la protagonista y también tiene la misma condición medica que ella. (Foto: CBS Films)



Poe es el mejor amigo de Stella y también tiene la misma condición médica que los protagonistas, pero a pesar de la enfermedad siempre se encuentra optimista y él la apoya en la relación que empieza a tener con Will.

Barb (Kimberly Hebert Gregory)

Barb es la enfermera encargada de cuidar a los protagonistas. (Foto: CBS) Barb es la enfermera encargada de cuidar a los protagonistas. (Foto: CBS)

Barb es la enfermera encargada de cuidar a los pacientes de fibrosis quística, así que ella es la mujer que se enecarga de proteger a Stella como una hija, ya que ella anhela tener su trasplante de pulmón para seguir viviendo. Ella es testigo del amor de los dos protagonistas.