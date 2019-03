"A dos metros de ti": ¿qué significa el final de la película?

CUIDADO, ALERTA SPOILER. “A dos metros de ti” (“Five Feet Apart” en inglés) es un drama adolescente dirigido por Justin Baldoni, escrito por Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, y con Cole Sprouse y Haley Lu Richardson como protagonistas. La película que ya está en los cines sigue a Stella Grant, una chica de 17 años que a diferencia de la mayoría de las adolescentes debe pasar mucho tiempo en un hospital debido a una enfermedad genética, fibrosis quística, la cual afecta principalmente a sus pulmones.

Sin embargo, su vida que se rige por varias reglas y mucho autocontrol cambia cuando conoce a otro paciente, Will Newman. Ellos empiezan a coquetear y poco a poco se van enamorando, pero deben de mantener cierta distancia para evitar las bacterias que podría complicar su situación.

A medida que avanza "A dos metros de ti" conocemos la situación de cada uno de los personajes, mientras Stella espera un donante de pulmón, la situación de Will es más complicada y los tratamientos no están funcionando. Pero sus sentimientos son más fuertes y a pesar de todo lo que tienen en contra, incluyendo la enfermera Barb (Kimberly Hebert Gregory), quien se opone a ese romance porque ya perdió a dos amantes adolescentes a su cuidado, ellos deciden vivir su amor y al mismo tiempo cuidar su salud.

Todo va bien, considerando la situación de estos enamorados, hasta que Poe (Moises Arias), otro paciente con fibrosis quística y mejor amigo de Stella, muere. El dolor hace que la adolescente pierda esperanzas en su tratamiento y decida vivir su vida, así que toma de la mano a Will (con guantes de látex, claro) y le pide que la acompañe a ver las luces de la ciudad.

Cuando llegan a un lago congelado y están a punto de besarse Will le recuerda que es contraproducente para su salud. Poco después, Stella recibe un mensaje informándole que hay una donante, pero en vez de volver al hospital ella simplemente ignora la llamada. Will se entera de la buena nueva gracias a su madre y mientras intenta convencer a Stella de volver y aceptar esa oportunidad de vivir, la joven cae de un puente y termina en el agua congelada.

Will logra sacar a Stella, pero ella no está respirando, envía su ubicación a su madre, pero la ambulancia aún tardará en llegar, así que en un intento desesperado de salvar al amor de su vida ignora todas las advertencias y le da respiración boca a boca.

Ambos logran sobrevivir, Stella recibe sus nuevos pulmones y, al menos según la primera prueba, no contrajo la bacteria de Will; sin embargo, para este ultimo las cosas no resultan tan bien: el tratamiento experimental no está funcionando y cada vez le queda menos tiempo, lo que lo lleva a tomar una difícil decisión.

Will entiende que no tiene más remedio que despedirse de Stella, pero antes organiza todo para que ella pueda ver las luces de la ciudad, le regala sus caricaturas y el dibujo que hizo de ella. A través de un cristal se despiden y se dicen “te amo” por última vez.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “A DOS METROS DE TI”?

Aunque no se muestra la muerte de Will, eventualmente es algo que sucederá. Si su tratamiento no funciona no sobrevivirá por mucho más tiempo, e incluso si por algún milagro o avance médico consigue hacerlo y superar el FQ, él y Stella no pueden estar juntos. Pero el amor que ellos sintieron y vivieron quedará en sus memorias para siempre.

En una entrevista con Refinery29, el actor Cole Sprouse explica que la idea era “mantener el final abierto para la interpretación (…) De hecho, filmamos muchos finales diferentes. Mucha gente que vio la película asume que él vivió. Está abierto intencionalmente. No hablaré mucho sobre eso porque quiero que la gente tenga sus propios sentimientos al respecto, pero sí, filmamos un puñado de finales diferentes, Y algunos finales fueron más concretos".