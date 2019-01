"Dragon Ball Super: Broly" supera a Aquaman y Glass como Mejor película, según Rotten Tomatoes

El estreno de "Dragon Ball Super: Broly" fue todo un éxito a nivel mundial. La película de Akira Toriyama y Toei Animation marcaron un hito en el mundo de la animación en Japón, Sudamérica y Estados Unidos.

Las aventuras de Gokú, Vegeta y Broly hicieron que miles de personas acudieran a los cines para ver una de la obras máximas de Toriyama.

El portal Rotten Tomatoes acaba de calificar a "Dragon Ball Super: Broly" con un 81% (Fresh), cifra que posiciona a la cinta japonesa por encima de otras películas que viene arrasando en la taquilla mundial. Los críticos de cine calificaron a "Aquaman" con 64% y "Glass" con 37%.

Tráiler de "Dragon Ball Super: Broly". (Fuente: 20th Century Fox)

Asimismo, Rotten Tomatoes consideró que "Dragon Ball Super: Broly" no supera en calidad a "Bumblebee" (92%) o "Spider-Man: Into the Spiderverse" (97%).

Como se recuerda, "Dragon Ball Super: Broly" logró llevar a más de un millón de peruanos al cine en sus primeras semanas de estreno. En Brasil, país donde de exhibió la cinta por primera vez en Sudamérica, las entradas para el estreno se agotaron con semanas de anticipación.