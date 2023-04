Tras meses de rumores, Dua Lipa confirmó que sí estará en la película live action “Barbie the movie”, donde compartirá roles con los protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling. La encargada de dar a conocer la noticia fue la misma artista británica a través de sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Future Nostalgia” compartió una fotografía suya en la piel de su nuevo personaje: Barbie sirena. En este afiche, la artista aparece con el cabello totalmente azul y un vestuario acorde a su look.

“Esta Barbie es una sirena. Barbie, la película”, es el breve, pero significativo mensaje que acompaña la publicación de la artista británica en su cuenta oficial de Instagram.

Dua Lipa no es la única artista que se suma al reparto de “Barbie the movie”. Además de Robbie y Gosling, el elenco está conformado por Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Nicola Coughlan y Emerald Fennell, entre otros.

Cabe mencionar que la película, dirigida por Greta Gerwig (tercera película como directora tras las aclamadas “Lady Bird” y “Mujercitas”), y coescrita con Noah Baumbach, llegará a los cines el 21 de julio de 2023.

