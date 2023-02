Dua Lipa demostró que es más que una cantante pop o modelo, mientras mostró al mundo su talento para la actuación cuando reemplazó a Jimmy Kimmel en su Late Nigth o arrasando en críticas y recibimiento como entrevistadora en su Podcast Dua Lipa: At Your Service. Por lo que no era de extrañarse que pronto la viéramos en la pantalla grande.

Sin embargo, lo que nadie imaginó es que haría su debut junto a Henry Cavill, el recordado Superman de DC Comics. Se trata de un film de espías basada en la novela homónima de Ellie Conway en una historia que parte con un extraño argumento poco utilizado anteriormente: el mejor espía del mundo (Henry Cavill) sufre de amnesia. Y debido a su condición, en vez de recordar que es un espía cree que es un escritor de novelas de espionaje.

Sin lugar a dudas la producción no escatimó en gastos, ya que en el cast podemos apreciar a diversas estrellas bastante reconocidas como John Cena, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Ariana DeBose y Sam Rockwell, entre otros actores con una larga trayectoria artística.

Según informa Menshealth USA, Apple espera que esta cinta, más allá de la película, sea el principio de una franquicia para el servicio de streaming. El director de la cinta será nada menos que Matthew Vaughn, responsable de Kingsman o la genial Kick-Ass.