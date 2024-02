Tras un año en el que grandes franquicias, sean de Marvel, DC o incluso “Rápidos y furiosos” ofrecieron un rendimiento en taquilla menor al esperado, una secuela promete ser la película que salvará a Hollywood este 2024. “Dune: parte 2″, secuela de la cinta del 2021, concluirá la adaptación de una de las novelas de ciencia ficción más aclamadas de la historia. Una película donde abundan los efectos especiales, pero también las narrativas dignas del género, que va más allá de la lucha entre el bien y el mal en el año 10.191, aunque eso sea lo que el tráiler utilice para la promoción.

Basada en la novela de Frank Herbert, “Duna: parte dos” continúa donde se quedó la primera parte. El adolescente Paul Atreides (Thimothée Chalamet) se ha unido a los Fremen, grupo de nómades que viven aislados en lo más profundo del planeta desierto Arrakis. Desde allí, con la ayuda de su madre, la Bene Gesserit renegada lady Jessica (Rebecca Ferguson) y los guerreros Stilgar (Javier Bardem) y Chani (Zendaya), se enfrentará a la tiranía del barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard), quien mató al padre de Paul y anterior regente del planeta, Leto Atreides.

Pero en la guerra surgen nuevos antagonistas, como el emperador galáctico Shaddam IV (Christopher Walken); su hija, la princesa Irulan Corrino (Florence Pugh); y la intrigante Margot Fenring (Léa Seydoux), que sirve a los intereses de la orden Bene Gesserit. ¿Confundido? Esa es otra de las particularidades de esta saga: no es austera en introducir múltiples organizaciones, conceptos e ideas. Si el espectador ―o el lector― entiende a la primera, bien; si no, mala suerte y la historia no para.

Tras su avant premiere mundial en México, la película ha recibido una ola de críticas positivas en todos sus aspectos, sea en actuaciones, efectos especiales, fotografía, narrativa, etc. Desde ya es considerada como la mejor película del cineasta francocanadiense Denis Villeneuve, creador de cintas aclamadas como “Incendies” (2010), “Sicario” (2015), “La llegada” (2016), etc. Tampoco falta el entusiasta que compara esta secuela con “El imperio contraataca”, la segunda y mejor calificada película de “Star Wars”.

Por su parte, el director no descarta hacer una tercera ―y última― película de la saga, basada en “El mesías de Dune”, la segunda novela, ambientada doce años después de la historia principal. “Hay palabras sobre papel”, dijo el cineasta, críptico, consultado sobre la posibilidad de una trilogía.

Diga lo que diga Villeneuve, Warner Bros. tiene planes para la franquicia. A fines del 2023 terminó la filmación de “Dune: Prophecy”, precuela que examina los inicios de la hermandad Bene Gesserit, organización que en la saga desarrolla un plan milenario para crear al Kwisatz Haderach, el ser humano perfecto. Se espera un estreno por el servicio de streaming HBO Max para más adelante este 2024. Asimismo, está en desarrollo “Dune: Awakening”, videojuego de mundo abierto multijugador que permite al usuario cómo es sobrevivir a las arenas de Arrakis. Todavía no tiene fecha de salida.

Si quisiera, Warner Bros. podría convertir a “Dune” en la siguiente gran franquicia, sumándola a “Harry Potter” y “Juego de tronos”. Lo que sobra es material; si bien Frank Herbert murió habiendo escrito seis novelas de “Duna”, dejó la saga inconclusa. Allí entra su hijo, el también novelista Brian Herbert, quien hace equipo con el escritor Kevin J. Anderson y publican precuelas y secuelas de la obra desde 1999. Hasta ahora, “Duna” tiene ya 23 novelas y los autores no dan señales de parar. Con tantas novelas, un “universo cinematográfico” parece ser la decisión evidente. Por lo pronto, toca esperar hacia dónde soplan los vientos de este poblado, vibrante desierto.