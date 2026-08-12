“Durante los primeros diez años después de las películas me costó conseguir trabajo”, menciona Bart Johnson, quien interpreta al padre de Troy en la trilogía de “High School Musical”, que este año cumple 20 años de su estreno. A él lo acompaña Lucas Grabeel, quien interpretó a Ryan Evans, el rubio secuaz de la antagonista, también rubia, en la primera entrega. Ambos se presentarán en el Teatro Canout el 22 de agosto.

Aquella primera vez, recuerda el actor, quien fue denominado “el papá de una película de Disney”, 18 millones de personas vieron la cinta en su estreno televisivo, una cifra extraordinaria para una producción de inicios del siglo XXI. No hubo una campaña publicitaria especialmente distinta ni un despliegue mayor al habitual. Sin embargo, el fenómeno creció hasta convertirse en una maquinaria de merchandising, con giras internacionales y canciones que llegaron a los primeros lugares de las listas musicales.

Lucas Grabeel interpretó a Ryan Evans y tenía 20 años cuando filmó la primera película, rodada en Utah en 2005. (DISNEY/FRED HAYES) / FRED HAYES

Después de la graduación

A diferencia de Johnson, para Grabeel, que apenas empezaba su carrera, las consecuencias fueron diferentes. Antes del estreno vivía en un pequeño departamento y tenía poco dinero. Después llegaron propuestas para películas, series, contratos discográficos y audiciones para proyectos de mayor perfil. Pero también llegó una exposición para la que no estaba preparado.

Tras el fin del fenómeno, varios actores emprendieron nuevos proyectos, con mayor o menor éxito. Es el caso de Zac Efron, quien se adentraría en papeles de otro corte, como en “Garra de hierro” (2023). Para Johnson, sin embargo, “High School Musical” era una gran apuesta. “Sé que algunos integrantes del elenco querían distanciarse. Eran jóvenes y algunos de ellos tienen carreras increíbles ahora, pero yo llevaba 15 años como actor, por eso sabía lo especial que era para mí”, menciona.

Lucas Grabeel interpretó a Ryan Evans y tenía 20 años cuando filmó la primera película, rodada en Utah en 2005.

Haciendo la inevitable revisión de sus personajes, Grabeel tiene su propia teoría. “Ryan es el mejor personaje de todas las películas”, menciona el actor, quien reconoce que no es parcial, “porque los otros personajes fueron diseñados casi como estereotipos para cumplir determinadas funciones: el deportista, el cerebrito, el actor de teatro, etc. Ryan sí tuvo evolución como personaje”.

En el caso de Bart, esa evolución se producía alrededor de otro conflicto. Jack Bolton representaba las expectativas que Troy debía cumplir como jugador de básquet y como hijo.

Bart Johnson dio vida a Jack Bolton, padre de Troy, y tenía 34 años durante el rodaje de la primera película estrenada en 2006

El éxito de la cinta también es otra cuestión que ronda las reflexiones por este vigésimo aniversario. “La película tiene esta especie de realidad aumentada, casi como un mundo de fantasía, pero sus mensajes son reales; ahí está el enganche”, sostiene Johnson. Lo mismo ocurre con el éxito de los musicales en las películas, una fórmula que, luego de “High School Musical”, se intentó replicar en varios live-action de Disney, como “Camp Rock” (2008).

Desde entonces, ambos aseguran sentirse cómodos con los personajes que marcaron aquella época. “Volvería al papel de Ryan mil veces”, afirma Grabeel. No se trata solamente de repetir el personaje: al actor le interesa imaginar qué ocurrió con él después de abandonar East High, qué hizo con su talento para el teatro y cómo habría cambiado aquel adolescente que encontraba en el escenario una forma de expresarse. Johnson tampoco siente la necesidad de apartarse de Jack Bolton.

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Para ambos, incluso este futuro encuentro con sus fans —los llamados Wildcats— en Lima no habría sido posible sin Kenny Ortega, director de las tres cintas y de la exitosa “Hocus Pocus” (1993). También estuvo vinculado a “High School Musical: El musical: La serie” (2019-2023) y, ahora, dos décadas después, también está dispuesto a volver a ese universo en el que aún gravitan sus protagonistas. "