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Lucas Grabeel y Bart Johnson llegan a Lima por el 20 aniversario de “High School Musical” el 22 de agosto en el Teatro Canout.
Lucas Grabeel y Bart Johnson llegan a Lima por el 20 aniversario de “High School Musical” el 22 de agosto en el Teatro Canout.
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante los primeros diez años después de las películas me costó conseguir trabajo”, menciona Bart Johnson, quien interpreta al padre de Troy en la trilogía de “High School Musical”, que este año cumple 20 años de su estreno. A él lo acompaña Lucas Grabeel, quien interpretó a Ryan Evans, el rubio secuaz de la antagonista, también rubia, en la primera entrega. Ambos se presentarán en el Teatro Canout el 22 de agosto.

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