Fue en el año de 1991 que el mangaka Yukito Kishiro creó su opera prima "Battle Angel Alita". Sería en 1993 que llegaría la versión animada de "Alita" y se abriría paso para conquistar el corazón de millones de fanáticos del anime en el mundo.

La versión live-action del exitoso manga y anime recae en manos norteamericanas. El director Robert Rodriguez y la producción de James Cameron y Jon Landau promete crear una gran versión de "Alita: Battle Angel".

La actriz mexicana Eiza González participará en la adaptación del anime al live-action. La también cantante interpretará al robot Nyssiana en la esperada película que se estrena el 21 de diciembre.

Eiza González no ocultó su emoción por participar. "Puede parecer que ha sido muy rápido, pero por mi lado no lo veo así. Ha habido mucho esfuerzo, dedicación paciencia para lograrlo. Me he pegado a mis ideales y me ha dado resultado", dijo.

"Aprendí de todos ellos simplemente estar a su alrededor, todos tenía una actitud muy positiva y de gran compañerismo. Son gente muy humilde y nos ayudamos mucho", agregó la actriz.

Mira el primer adelanto de su caracterización: