Chico conoce chica. Él es un francotirador experto, ella también. Se encuentran en pleno trabajo mientras tienen que resguardar un punto específico del mapa. Tal vez una película con dicha trama sea la más inusual para estrenar el Día de San Valentín, pero así es Hollywood. Salvo escasas excepciones un romance por sí solo la tendrá difícil para destacar; lo mismo una historia de ciencia ficción. “El abismo secreto” (“The Gorge”) combina ambos temas. Llegó este viernes a la plataforma de streaming Apple TV+.

La cinta sigue a Levi (Miles Teller), francotirador del ejército retirado que recibe una misión secreta: resguardar un estrecho cañón que esconde en sus profundidades algo desconocido. Tiene que estar apostado en uno de los extremos, con armas listas para atacar al menor indicio de movimiento. En una de sus exploraciones descubre que al otro lado del cañón hay una mujer, Drasa (Anya Taylor-Joy), que cumple el mismo trabajo y responde a otros jefes. A pesar de la distancia física, entre ambos surge algo parecido al romance. Aun así, ambos tienen que enfrentar el peligro. Dirige la película Scott Derrickson, un cineasta especializado en el horror y acción, autor del éxito de taquilla “Doctor Strange” (2016).

El guion, en cambio, corre por cuenta de Zach Dean, quien es un experto en combinar géneros; de ahí que sus historias hayan llegado varias veces a la pantalla, como las recientes “La guerra del mañana” (2021) y la taquillera “Rápidos y furiosos X” (2023). “El abismo secreto” fue por años uno de los guiones no producidos más populares de Hollywood; lo querían todos. ¿Qué surgió primero, el romance o el misterio de lo profundo? Ambas cosas, contó el escritor a El Comercio durante una mesa redonda con medios de todo el mundo. En pleno confinamiento por el Covid-19, Dean pensaba en su siguiente guion y se le ocurrió; dibujó en su pizarra el cañón, las dos torres de vigilancia y en cada extremo los símbolos de hombre y mujer (♂ y ♀). “Todo fluyó muy bien. A veces no funciona así (el proceso de escritura), pero con esta película escribir el guion fue como cerrar mis ojos y ver la película ocurrir. Fue muy orgánico”, dijo, y relacionó el hecho de que los personajes estén separados a la pandemia, cuando no se podía visitar a los seres queridos. “Es sobre dos personas que se enamora, pero no pueden estar juntos”.

“De verdad es una historia de amor”, dijo por su parte Teller, recordado por su trabajo en “Whiplash” (2014). “Y sin la conexión que tienen estos personajes, la película se desmorona. Porque ellos se conocen muy al inicio de la cinta, y para la mitad tienes que creer que estas personas que se acaban de conocer sacrificarían todo por el otro y eso es algo muy poderoso”, agregó el actor. Lo real es que hay química entre su personaje y el de Taylor-Joy, y la película traslada este vínculo a pesar de la distancia, lo cual es mérito de la dirección de Derrickson.

Por su parte, además de actuar en la cinta, Anya Taylor-Joy hace las veces de productora. “He pasado los últimos 10 años de mi vida en un set de filmación, he trabajado sin interrupción y siempre he sentido que ha habido momentos donde no podía dar un paso adelante con una idea porque quería ser respetuosa de mi posición en el proceso. Y lo que te permiten hacer como productora es ayudar con todo tu conocimiento en cualquier departamento en todo momento. Lo adoro”, dijo. Habrá que ver si la crítica y la audiencia aprueban esta película.