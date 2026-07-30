icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor Manolo Solo, ganador del premio Goya con “Tarde para la ira”, falleció a los 62 años. (Foto: Reuters)
El actor Manolo Solo, ganador del premio Goya con “Tarde para la ira”, falleció a los 62 años. (Foto: Reuters)
Por Agencia EFE

El actor español Manolo Solo, ganador de un Goya a mejor actor de reparto en 2017 por “Tarde para la ira” y nominado este año a mejor actor protagonista por “Una quinta portuguesa”, ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 62 años, según informó la Academia de Cine.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.