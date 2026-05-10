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Resumen

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Mejor Película, "El agente secreto". (Foto: Premios Platino)
Mejor Película, "El agente secreto". (Foto: Premios Platino)
Por Sonia del Águila

La noche de los Premios Platino Xcaret 2026 tuvo algo de ritual y travesía. Entre la fuerza natural de la Riviera Maya, las luces de la gala y los acentos llegados de distintos rincones de Iberoamérica, el Teatro Gran Tlachco volvió a convertirse en una gran casa para el cine y la televisión de la región. Actores, directores, productores y creadores desfilaron por una ceremonia que celebró historias que nacen en un país, cruzan fronteras y terminan encontrando eco en públicos que hablan distinto, pero se emocionan igual.

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