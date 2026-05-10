La noche de los Premios Platino Xcaret 2026 tuvo algo de ritual y travesía. Entre la fuerza natural de la Riviera Maya, las luces de la gala y los acentos llegados de distintos rincones de Iberoamérica, el Teatro Gran Tlachco volvió a convertirse en una gran casa para el cine y la televisión de la región. Actores, directores, productores y creadores desfilaron por una ceremonia que celebró historias que nacen en un país, cruzan fronteras y terminan encontrando eco en públicos que hablan distinto, pero se emocionan igual.

En una misma noche convivieron el cine político, la comedia, el drama íntimo, las series de gran alcance y esas historias pequeñas que, cuando encuentran público, dejan de pertenecerle a un solo país. Xcaret volvió a ser escenario de una fiesta donde España, Argentina, México, Perú, Colombia, Brasil, Chile y el resto de Iberoamérica se reconocieron en una misma pantalla.

El encargado de abrir la entrega de premios fue el actor peruano Christian Meier, quien apareció en la gala para presentar el primer galardón de la noche: Mejor creador/a en miniserie o teleserie cinematográfica. El premio fue para Bruno Stagnaro, creador de “El Eternauta”, una de las producciones que marcaría el pulso televisivo de la ceremonia. En la categoría también competían los equipos de “Anatomía de un instante”, “Menem” y “Estado de fuga: 1986”.

La fuerza de “El Eternauta” continuó minutos después, cuando Ricardo Darín fue anunciado como ganador a Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie. El actor no estuvo presente para recoger el premio, que recibió en su nombre Andrea Pietra, compañera de elenco. El reconocimiento confirmó el peso internacional de la producción y el lugar de Darín como uno de los nombres más sólidos del audiovisual iberoamericano.

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie. El equipo ganador, conformado por Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, d

Luego llegó el turno de la actuación femenina en miniserie o teleserie. La ganadora fue Paulina Gaitán, por “Las Muertas”, imponiéndose en una categoría donde también figuraban Canela Peña por “Furia”, Carla Quílez por “Yakarta” y Griselda Siciliani por “Envidiosa”. La ceremonia, hasta ese momento, alternaba entre el vértigo de las series y la emoción de los primeros discursos.

El impulso de “El Eternauta” se cerró con otro reconocimiento clave: el premio a Mejor miniserie o teleserie cinematográfica. La producción se impuso sobre “Anatomía de un instante”, “Chespirito: Sin querer queriendo” y “Las Muertas”, consolidándose como una de las grandes ganadoras del apartado televisivo.

La animación también tuvo su momento con el triunfo de “Olivia & Las Nubes”, producción de República Dominicana. La película, que se impuso sobre “Decorado”, “Kayara” y “Soy Frankelda”, sigue a Olivia, una mujer que esconde bajo su cama al fantasma de un amor pasado e intercambia flores por nubes de lluvia. Su victoria abrió espacio para una cinematografía menos habitual en los grandes premios regionales, pero cada vez más visible dentro del mapa iberoamericano.

Después, la gala giró hacia el documental. El premio a Mejor película documental fue para “Apocalipse nos Trópicos”, que venció a “Bajo las banderas, el sol”, “Flores para Antonio” y “Tardes de soledad”. La categoría volvió a recordar que el documental iberoamericano atraviesa un momento de especial fuerza, con miradas políticas, íntimas y sociales que dialogan con urgencias contemporáneas.

La música llegó con la presentación del colombiano Camilo, quien interpretó “Una vida pasada”. Su aparición dio una pausa emocional a una ceremonia marcada por el ritmo de los premios y por el tránsito constante entre cine y televisión.

Más tarde, el apartado de series de larga duración tuvo como ganadora a “Beleza Fatal”, que se impuso sobre “La Promesa”, “Sueños de libertad” y “Velvet: El nuevo imperio”. Fue otro reconocimiento para Brasil en una noche en la que el país tendría un protagonismo cada vez mayor.

Uno de los momentos centrales de la gala llegó con el homenaje a Guillermo Francella, ganador del Premio Platino de Honor 2026. El actor argentino, figura fundamental de la comedia y el drama en la región, recibió una ovación antes de pronunciar una frase que resumió su trayectoria:

“Soy el resultado de muchos encuentros. De aquellos con los que trabajé, de los que confiaron en mí incluso cuando ni yo mismo lo hacía, del público que sigue siendo mi combustible, de mis amigos y de mi familia”, expresó. El actor también reivindicó la pasión como motor de su oficio y cerró con una frase íntima: “Ojalá nunca me abandone la capacidad de emocionarme”. Su presencia aportó uno de los instantes más cálidos de la noche.

Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor.

Tras el homenaje, la ceremonia volvió a la competencia con el premio a Mejor ópera prima, presentado por la actriz peruana Stephanie Cayo y el actor brasileño André Lamoglia. El galardón fue para “Sorda”, que se impuso sobre “La misteriosa mirada del flamenco”, “Manas” y “No nos moverán”. La película se llevó así uno de los reconocimientos más significativos para las nuevas voces del cine iberoamericano.

La comedia también tuvo su espacio con el triunfo de “La Cena” como Mejor película en el género de comedia iberoamericana de ficción. La cinta ganó frente a “Homo Argentum”, “Un cabo suelto” y “Un poeta”, en una categoría que confirmó la vigencia del humor como una de las formas más reconocibles del cine de la región.

En interpretación femenina de cine, el premio fue para Blanca Soroa, por “Los domingos”. La actriz se impuso sobre Dolores Fonzi por “Belén”, Natalia Reyes por “Aún es de noche en Caracas” y Patricia López Arnaiz, también por “Los domingos”. El galardón reforzó la presencia de la película española en una noche especialmente competida.

El premio a Mejor interpretación masculina de cine fue para Wagner Moura, por “O Agente Secreto”. El actor no estuvo presente, pero envió un mensaje de agradecimiento a los Premios Platino. El reconocimiento fue recibido en su nombre por Kleber Mendonça Filho, director de la película, quien se convertiría poco después en uno de los nombres decisivos de la gala.

“O Agente Secreto” continuó su avance con el premio a Mejor guion de cine, otorgado a Kleber Mendonça Filho. En la categoría también competían Alauda Ruiz de Azúa por “Los domingos”, Oliver Laxe y Santiago Fillol por “Sirât” y Simón Mesa Soto por “Un poeta”. El galardón confirmó la potencia narrativa de la película brasileña.

Minutos después, Mendonça Filho volvió a subir al escenario, esta vez como ganador a Mejor dirección de cine. El realizador brasileño se impuso a Alauda Ruiz de Azúa, Dolores Fonzi y Oliver Laxe, consolidando el dominio de “O Agente Secreto” en las principales categorías cinematográficas de la noche.

El cierre competitivo llegó con el premio mayor: Mejor película iberoamericana de ficción. La ganadora fue “O Agente Secreto”, que superó a “Aún es de noche en Caracas”, “Belén”, “Los domingos” y “Sirât”. Con ese último anuncio, la película brasileña coronó una noche redonda, marcada por premios en actuación, guion, dirección y película.

Así, los Premios Platino Xcaret 2026 concluyeron dejando la imagen de un cine iberoamericano diverso, político, emocional y expansivo. Una industria que mira hacia su memoria, sus conflictos y sus afectos, mientras dialoga con públicos cada vez más amplios. En la Riviera Maya, bajo las luces del Gran Tlachco, la región volvió a reconocerse en sus propias historias.