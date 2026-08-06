Por Leslie A. Galván

La Punta, en el Callao, y La Guaira, en la costa venezolana, comparten su mirada al mar. En una nació Marité Ugás; en la otra creció Mariana Rondón. Años después, esas dos orillas dieron origen a una dupla de prestigio en el cine latinoamericano. Sus películas pasaron por festivales como San Sebastián, Berlín, Tribeca, Toronto y Venecia, y ahora el Festival Internacional de Cine de Lima homenajea su filmografía, un retrato político y metafórico de la región.

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