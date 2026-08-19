La cinta llegará a los cines nacionales el 22 de octubre de 2026 | Foto: Difusión
La cinta llegará a los cines nacionales el 22 de octubre de 2026 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La productora Valori Films estrenó el tráiler oficial de “El club de la seducción”, película peruana protagonizada por Franco Pennano, Nico Ponce y Rodrigo Viaggio, que llegará a los cines este 22 de octubre bajo la dirección de Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde.

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