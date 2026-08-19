La productora Valori Films estrenó el tráiler oficial de “El club de la seducción”, película peruana protagonizada por Franco Pennano, Nico Ponce y Rodrigo Viaggio, que llegará a los cines este 22 de octubre bajo la dirección de Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde.

La cinta cuenta con un elenco integrado también por Marcelo Oxenford, Andrea Aguirre, Gianfranco Panesi, Connie Chaparro, Ekaterina Konysheva, Claudio Calmet, Junior Silva y Claudia Bérninzon.

La historia sigue a Arturo Seinfeld (Franco Pennano), un economista que intenta superar la ruptura con su expareja y comienza una nueva etapa en su vida. Durante una fiesta de Halloween conoce a Miranda Hamilton (Andrea Aguirre), una actriz con quien inicia una relación marcada por distintos conflictos.

En paralelo, la película presenta a Camilo Castellares (Rodrigo Viaggio), un joven que busca conseguir dinero luego de perder el automóvil de su hermano y, con ayuda de su amigo Arnaldo, recurre a las enseñanzas de Giacomo Casanova para intentar solucionar su problema.

“El club de la seducción” desarrolla ambas historias con elementos de comedia, romance y acción, mientras sus personajes enfrentan situaciones relacionadas con sus relaciones personales y decisiones.