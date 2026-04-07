El esperado regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en “El diablo viste a la moda 2” está cada vez más cerca. La secuela, que llega 20 años después del debut del filme original, lanzó su tráiler final y presentó la canción original de la película a cargo de Lady Gaga y Doechii.

El lanzamiento oficial del tráiler de “El diablo viste a la moda 2” ha confirmado la fecha de estreno en cines para el 30 de abril, además de revelar la canción original “Runway”, interpretada por los artistas internacionales Lady Gaga y Doechii.

En noviembre de 2025 se lanzó el primer vistazo de la cinta con el regreso de ‘Miranda Priestly’ junto a ‘Andy Sachs’. Luego, en el mes de febrero de 2026, se presentó el tráiler oficial, donde se confirmó el retorno de ‘Emily Charlton’ y ‘Nigel Kipling’, pero sin mayores detalles.

‘Miranda Priestly' enfrenta un escándalo que afecta la reputación de la revista Runway. (Foto: YouTube / 20th Century Studios LA)

Ahora, a pocas semanas de su estreno a nivel mundial, el nuevo y último tráiler deja ver el conflicto que enfrentará la revista Runway. Además, el avance permite a los fans conocer algunos elementos clave de “El diablo viste a la moda 2”.

La película vuelve a estar dirigida por David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna, y bajo la producción de Wendy Finerman. A este filme se suma nuevos nombres al elenco como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen y Caleb Hearon. Además, Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus papeles como ‘Lily’ e ‘Irv’, respectivamente.

Novedades en el tráiler final de “El diablo viste a la moda 2”

El adelanto del nuevo tráiler de “El diablo viste a la moda 2” muestra a ‘Andy Sachs’ regresando a las oficinas de Runway junto a ‘Amari’ (Simone Ashley), la nueva asistente de ‘Miranda Priestly’. En una escena cargada de nostalgia, ‘Andy’ recuerda su pasado en la revista mientras recorren espacios llenos de alta costura, oficinas acristaladas y pasillos llenos de movimiento.

A lo largo del tráiler, el conflicto central se intensifica: ‘Miranda Priestly’ enfrenta un escándalo que afecta la reputación de la revista, con memes virales y críticas en redes sociales que ponen en duda su credibilidad, aumentando la tensión dentro de Runway.

La parte final del tráiler presenta a una ‘Miranda’ más relajada, confesando que ama su trabajo, en contraste con la actitud exigente que mantiene, que durante todo el adelanto parece empeñada en malograrle la vida a ‘Andy’.

La película llegará a los cines el 30 de abril en Latinoamérica, incluido Perú, mientras que en Estados Unidos y Canadá su estreno será para el 1 de mayo de 2026.