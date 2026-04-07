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"El diablo viste a la moda 2" lanzó su revelador tráiler final con Meryl Streep y Anne Hathaway. (Foto: YouTube / 20th Century Studios LA)
"El diablo viste a la moda 2" lanzó su revelador tráiler final con Meryl Streep y Anne Hathaway. (Foto: YouTube / 20th Century Studios LA)
Por Redacción EC

El esperado regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en “El diablo viste a la moda 2” está cada vez más cerca. La secuela, que llega 20 años después del debut del filme original, lanzó su tráiler final y presentó la canción original de la película a cargo de Lady Gaga y Doechii.

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