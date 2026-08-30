Por Leslie A. Galván

Black Eyed Peas nació cuando el hip hop todavía era el centro de gravedad de su identidad. En Los Ángeles, 1995. Tres décadas después, resulta difícil encerrarlos en un solo género: su música pasó por el pop, la electrónica, el R&B, los sonidos latinos y distintas tradiciones del mundo. Tras su primera visita al Perú en 2010, regresan para reencontrarse con sus fans este año.

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Entrevista