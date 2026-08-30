Black Eyed Peas nació cuando el hip hop todavía era el centro de gravedad de su identidad. En Los Ángeles, 1995. Tres décadas después, resulta difícil encerrarlos en un solo género: su música pasó por el pop, la electrónica, el R&B, los sonidos latinos y distintas tradiciones del mundo. Tras su primera visita al Perú en 2010, regresan para reencontrarse con sus fans este año.

“Recuerdo la energía y la pasión de los peruanos. Los fans latinoamericanos siempre han tenido una conexión muy especial con Black Eyed Peas y Perú definitivamente forma parte de eso. Quince años es mucho tiempo, así que estamos muy emocionados de ver a una nueva generación junto a las personas que nos acompañaron desde nuestros inicios”, dice Taboo en una entrevista con El Comercio.

Taboo de Black Eyed Peas en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2017. (Fotos: Agencias)

La banda de hip hop y pop alcanzó una nueva dimensión con “Elephunk” (2003), que le abrió las puertas del gran público; “Monkey Business” (2005) consolidó su alcance y “The E.N.D.” (2009) los convirtió en una de las grandes máquinas de éxitos de su generación. “Where Is the Love?”, “I Gotta Feeling” y “Boom Boom Pow” dejaron de ser solo canciones para pasar a la memoria musical de los años 2000.

Después del histórico espectáculo del medio tiempo del Super Bowl XLV en 2011, llegó un periodo de descanso de la banda y sus integrantes —will.i.am, apl.de.ap, Taboo y Fergie— emprendieron proyectos individuales y otros caminos personales. Fergie, que ya había desarrollado una exitosa carrera solista con “The Dutchess” (2006), aprovechó ese periodo para concentrarse en su familia y en la preparación de su segundo álbum.

En 2017 ella confirmó su salida de Black Eyed Peas y publicó “Double Dutchess”. La banda, por su parte, inició una nueva etapa con la filipina Jessica Reynoso, J. Rey Soul, quien se incorporó como vocalista en 2018 y fue presentada oficialmente en 2020.

Por su parte, Taboo, una de las figuras centrales de Black Eyed Peas, fue diagnosticado con cáncer testicular en 2014. Tras una cirugía y 12 semanas de quimioterapia, entró en remisión en 2015. Durante el tratamiento, soñaba con volver a los escenarios junto a la banda, algo que logró en la nueva etapa del grupo, marcada por álbumes como “Masters of the Sun Vol. 1”, “Translation” y “Elevation”.

Con “Translation” (2020), los nuevos Black Eyed Peas se acercaron al pulso de la música latina a través de colaboraciones con J Balvin, Shakira, Maluma, Ozuna y otros artistas. Dos años después, “Elevation” amplió todavía más ese mapa con nombres como David Guetta, Anitta y Daddy Yankee. La banda planeaba mantenerse vigente a toda costa.

Y el tiempo devolvió a Black Eyed Peas al presente: en 2025, “Rock That Body” se convirtió en un fenómeno viral en TikTok y, en 2026, la banda recibió el American Music Award a “Canción retro del año”. Este año, el grupo volvió a compartir escenario con Fergie, en un reencuentro que evocó su etapa más exitosa. Hoy, Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo siguen haciendo del cambio una parte de su identidad.

Black Eyed Peas Concierto en Lima El concierto de Black Eyed Peas se realizará el 2 de septiembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde. Marcará la primera parada de su ruta por Sudamérica, que también incluye fechas en Argentina y una presentación en el festival “Rock in Rio”, en Brasil. En Perú, las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú. Si cuentas con la suscripción del Club El Comercio, hay un beneficio activo del 10% de descuento.

A continuación, la entrevista completa con Taboo, de Black Eyed Peas:

—“Don’t Stop the Party” todavía suena en algunas radios en Perú llegando al fin de semana por la noche. ¿Qué significa saber que canciones que lanzaron hace más de una década siguen teniendo un lugar en la vida de las personas?

Es uno de los mayores regalos que puedes recibir como artista. Cuando haces una canción, nunca sabes cuánto tiempo va a vivir. Saber que “Don’t Stop the Party” todavía forma parte de los fines de semana y los recuerdos de los peruanos, más de una década después, es increíble. La música se vuelve más grande que tú: pasa a formar parte de la vida de las personas. Es algo que nunca damos por sentado.

—Después de más de tres décadas en la música, ¿qué experiencias te han formado como artista y como persona?

El éxito te enseña mucho, pero las dificultades te enseñan todavía más. He vivido momentos increíbles con Black Eyed Peas, pero también he atravesado momentos personales muy difíciles. La familia, la salud, la cultura, la amistad y la perseverancia han moldeado a la persona que soy hoy.

—Entre 2014 y 2015, atravesaste un difícil capítulo personal (referencia a la enfermedad). ¿Cómo te ha transformado esa experiencia?

Cambió completamente mi perspectiva sobre la vida. Cuando atraviesas algo que te obliga a confrontar tu propia mortalidad, entiendes muy rápido qué es realmente importante. Mi familia se convirtió en una prioridad aún mayor y aprendí a no dar por sentado el tiempo, la salud ni a las personas que amo. También me dio un sentido diferente de propósito como artista. Quiero que lo que hago tenga significado e inspire a otros que estén atravesando sus propias batallas.

—¿Cómo evolucionó Black Eyed Peas sin perder su identidad?

La evolución siempre ha sido parte de Black Eyed Peas. Si miras nuestro recorrido, nunca hemos tenido miedo de cambiar, experimentar o incorporar diferentes culturas y sonidos a lo que hacemos. Pero la base se ha mantenido: la amistad, la creatividad, la comunidad y unir a las personas a través de la música. Nunca quisimos repetirnos. Queremos seguir avanzando, pero respetando de dónde venimos.

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will.i.am y Fergie de Black Eyed Peas en la imagen. (Foto: Universal Music)

—¿Qué significó para Black Eyed Peas volver al escenario de los American Music Awards en 2026?

Pasó mucho desde la última vez que estuvimos con Fergie sobre un escenario, así que significó muchísimo para mí. Estábamos allí celebrando y recibiendo un premio por una canción que creamos juntos hace años. Fue una hermosa oportunidad para honrar juntos ese capítulo de nuestra historia. Además, fue especial volver a estar juntos y sentir la reacción de los fans. Me recordó de dónde venimos, todo lo que vivimos juntos y cuánto nos acompañaron los fans a lo largo de los años. Un momento muy bonito.

—¿Qué ha aportado J. Rey Soul a Black Eyed Peas?

J. Rey Soul aporta su propia energía, personalidad y voz. Es increíblemente talentosa y, lo importante, no intenta ser otra persona. Aporta su propia identidad a la música y al escenario, y eso nos ha permitido explorar diferentes sonidos y continuar evolucionando.

—¿Qué ves en esta nueva generación de artistas pop que te recuerda al éxito internacional que Black Eyed Peas vivió en su época?

Lo que me encanta es que las barreras están desapareciendo. Una canción exitosa ya no tiene que venir de Los Ángeles, Londres o Nueva York. Puede venir de Seúl, Manila, Bogotá, Lagos o cualquier otro lugar y conectar con todo el mundo. Black Eyed Peas siempre creyó que la música podía cruzar fronteras, idiomas y culturas, así que es emocionante ver a esta nueva generación llevar esa idea todavía más lejos.

—Hace poco, BTS decidió no presentar música a los Grammy tras la creación de una categoría específica para el pop asiático. ¿Crees que la industria todavía tiende a encasillar a los artistas según su lugar de origen?

Sucede, pero mucho menos que antes. El streaming y las redes sociales les han dado mucho más poder a las audiencias para decidir qué quieren escuchar. A la gente no necesariamente le importa en qué idioma está una canción o de dónde viene un artista si la música conecta con ellos. Todavía existen barreras, pero los artistas tienen hoy oportunidades para romperlas que no existían cuando nosotros comenzamos.

Black Eyed Peas regresa a Lima. (Foto: Universal Music)

—¿Qué consejo les darías a los jóvenes artistas que buscan construir una carrera internacional?

Que sepan quiénes son. No persigan todas las tendencias, porque cambian increíblemente rápido. Desarrollen su identidad, entiendan su cultura y aquello que los hace diferentes, y después, que estén abiertos al mundo. También tienen que ser resilientes. Escuchamos muchos “no” antes de que Black Eyed Peas alcanzara el éxito. Construyan su comunidad, sigan creando y no permitan que un solo momento —bueno o malo— defina todo su camino.

—A nivel musical, siempre se inspiran de la realidad. “Where Is the Love?” nació después del 11 de septiembre. ¿Hay problemas actuales del mundo que les gustaría abordar a través de la música?

Desafortunadamente, la pregunta fundamental detrás de “Where Is the Love?” sigue siendo relevante hoy. Vivimos en medio de la división, el conflicto, la desigualdad y mucho miedo y desinformación. La tecnología nos ha conectado más que nunca, pero, de alguna manera, las personas también se sienten más divididas. Para nosotros, la música siempre ha tratado sobre la conexión. Si podemos utilizar nuestra plataforma para fomentar la empatía, la unidad y el entendimiento, está bien, pues siguen siendo tres cosas increíblemente importantes.