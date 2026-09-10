“Yo no soy famoso. Soy popular”. Para Gregorio Pernía, la diferencia entre ser conocido y recibir el cariño de sus fans cabe en esa frase. El cantante y actor colombiano, quien interpreta a Aurelio “El Titi” Jaramillo en “Sin senos sí hay paraíso”, recorre el Perú en agosto y septiembre con su gira musical por Latinoamérica, “Adicto a Catalina”, previa al estreno de la telenovela de Telemundo. En Lima, además, se reencuentra con un público que lo conoce desde hace casi dos décadas mientras camina por las avenidas con total normalidad.

Pernía asegura que su espectáculo nunca tuvo problemas por derechos de autor, pues “El Titi” es el nombre con el que se presenta públicamente a partir de uno de sus personajes televisivos, como el Coloso de Jalisco de “La hija del mariachi” (2006) y Luciano Valenzuela de “Hasta que la plata nos separe” (2022). La libertad de producir su propia gira le permitió llevar “Adicto a Catalina” por distintos países de Latinoamérica y continuar ahora por el Perú. Lejos de limitarse a los escenarios, disfrutó caminar por las calles de Trujillo, Puerto Maldonado, Pisco, Chincha, Pucallpa, comer al paso en Gamarra (La Victoria, Lima) y conversar con las personas para conocer de cerca cómo viven.

Gregorio Pernía, actor colombiano, interpretó a Aurelio “El Titi” Jaramillo durante 18 años y regresa con el personaje en la temporada 5 de “Sin senos sí hay paraíso”. (Foto: FERNANDO SANGAMA SANTISTEBAN/El Comercio)

“El famoso levita: llega tarde, a veces tomado y no acepta fotos. El popular camina y se toma la foto, se sienta en la esquina con un señor a tomarse una cerveza. Yo hablo con la gente en la calle y busco (esa personalidad) dulce. Entonces, entre el famoso y el popular hay una gran línea. Y yo quiero ser el segundo”, dice en una entrevista con El Comercio en una discoteca de Lima, donde se presenta el 10 de septiembre.

“Siempre busco conocer la esencia del ser humano. Quiero saber qué está pasando en el centro de la ciudad. Quiero hablar con el celador, el guardia de seguridad. Y me encanta la comida de los huecos. Comer gallina, pero no en un restaurante ‘top’, sino en lugares donde incluso me he encontrado cucarachas. También voy a otros restaurantes, cuando Edwin Sierra, que es millonario, me invita”, agrega entre bromas, alboroto y pausas de concentración.

¿Dónde se presenta Gregorio Pernía en el Perú? Conciertos en Perú Como parte de su gira “Adicto a Catalina”, el cantante y actor colombiano Gregorio Pernía ya se presentó en Trujillo, Puerto Maldonado, Pisco y Chincha. El recorrido continúa este jueves 10 de septiembre en la discoteca Industria, en Miraflores, y llegará a Pucallpa el viernes 11 de septiembre. La agenda contempla, además, nuevas fechas por confirmar en el Perú.

“Vivo en una novela, como Titi y Catalina”, dice J Balvin en su canción “De cora”. Como muchos en Colombia, retoma en la música la relación entre el narcotraficante de “Sin senos sí hay paraíso” y la protagonista, Catalina , interpretada por Carmen Villalobos desde su primera temporada de 2016. Una historia de amor que, en realidad, acaba con todos los límites. A Fernando José Gregorio Pernía, en realidad, parece que eso no le interesa, sino despertar la personalidad seductora y desvergonzada de ‘El Titi’ en su gira musical.

Para Pernía, la actuación sigue siendo su “plan A”, aunque la música encontró en la ficción una puerta hacia los escenarios. “Todo lo que tenga que ver con el arte lo tengo empacado en mi canguro, porque, cuando una persona es intermitente y está picando de todo, como ponerse a montar un restaurante, sale del cuadro. Yo siempre estoy en mi línea (artística)”, dice. “Aunque puede que no me hayan llamado de una película de adultos, porque fui al casting y no pasé por no cumplir con los requisitos”, rompe el hielo con algún invento, como lo hace cada cinco minutos durante la entrevista.

En Miraflores, Gregorio Pernía posa con la camiseta de “Catalina”, prenda que mandó confeccionar y que luego regaló a Carmen Villalobos, su compañera en “Sin senos sí hay paraíso”. (Foto: FERNANDO SANGAMA SANTISTEBAN/El Comercio)

El viaje de Pernía por el Perú ocurre mientras se prepara el regreso de “Sin senos sí hay paraíso”, temporada 5, a Telemundo. La nueva entrega, anunciada para noviembre, reúne al elenco original: Villalobos y Pernía junto a la actriz y cantante Majida Issa, quien regresa como Yésica Beltrán “La Diabla” tras su ausencia en la cuarta entrega, entre otros actores.

Gregorio Pernía, cantante y actor colombiano, posa para la cámara de El Comercio. (Foto: FERNANDO SANGAMA SANTISTEBAN/El Comercio)

“Sin senos sí hay paraíso”

Pernía lleva 18 años vinculado a “El Titi”. Para la quinta temporada, filmaron 60 capítulos desde el 5 de enero. En su lectura, el personaje atravesó varias transformaciones. Fue un narcotraficante con “muchas sombras encima”, explica el actor, Sin embargo, su vida dio un giro con la llegada de su hija, producto de una noche con Mariana (interpretada por Stephanía Duque), hija de Catalina Santana, en un giro trágico de la segunda temporada.

“El Titi es un personaje que ha tenido muchas oportunidades. También es un narcotraficante con muchos muertos encima y que le hizo daño a la sociedad. Y un personaje humano… Lógicamente, tuvo que pagar por ello. Entonces, paga. Va a la cárcel, lo recoge la DEA, Catalina se voltea contra él, le miente, y luego viene la otra temporada donde ya tiene una familia y empieza de nuevo. Donde nace una bebé suya, le transforma la vida. Creo que, si no agarraba la oportunidad, ni para la serie ni para mí, nos sentiríamos cómodos (con la evolución del personaje)”, explica Pernía.

Aurelio “El Titi” Jaramillo siempre fue un antihéroe en la telenovela; por lo mismo, también el personaje central de la franquicia televisiva. Como actor, Pernía procura no cuestionarlo demasiado, pues eso podría alejarlo de la identidad que ha construido durante tantos años en la serie y la música. Esa personalidad, de alguna forma, se trasladó a canciones como “Sin Blin Blin No Hay Paraíso”, interpretada por el colombiano en la telenovela, y un repertorio personal que incluye temas como “Catalina”, “Adicto a Catalina”, “El Titi llegó” y “Sugar Daddy”. “Hemos hecho un show a raíz de las canciones, pero también tenemos mariachis y reguetón”, reconoce Pernía sobre sus presentaciones en el escenario.

La quinta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” viene después de las dos últimas tituladas “El final del paraíso”. Su estreno está previsto en noviembre, cuando se sabrá si existe conclusión para la historia.

Gregorio Pernía: la familia y el paso del tiempo

La conversación vuelve al paso del tiempo en televisión. Pernía es directo sobre la industria artística: “Un actor es de quitar y poner”. Para él, incluso un personaje tan asociado a un intérprete puede cambiar de rostro, como Superman o Spider-Man. “Mientras usted le sirva al canal de televisión, sí te van a tratar muy bien. Cuando tú no les intereses, te mandan a volar”, afirma.

Por eso, fuera del set, pasa el tiempo libre más allá de las pantallas y los escenarios. En un momento de la entrevista, Pernía habla de una vida familiar, donde su comportamiento dista del seductor que menea las caderas mientras sube al escenario al ritmo de la salsa. Con su última esposa, Érika Rodríguez, lleva 23 años. “Es una compañera divina, me ayuda en todo. En este momento, no ha venido, porque está con nuestra bebé”, cuenta.

Vive hace más de dos décadas en una finca, entre niños, perros y gallinas. A veces, cocina para la familia. “Aquí donde me ven, yo lavo baño, le preparo la avena al niño, recojo los huevos de las gallinas con mi hijo, y por otro lado, también necesito darle tiempo a toda la familia”, revela.

Pernía tiene seis hijos: Diego, Emiliano, Julián, Luna, Valentino y Gregorio. Los tres últimos son fruto de su relación con Rodríguez. La paternidad aparece en la conversación cuando el actor explica cómo intenta equilibrar los viajes, las grabaciones y la vida doméstica. “Hay tiempo para todos”, dice.

Después de Perú, su agenda contempla presentaciones en Chile, Argentina y otros países de Latinoamérica antes de continuar hacia Europa. En Lima, estará el 10 de septiembre en Miraflores y se va del país tras su concierto en Pucallpa al día siguiente. Pero como la serie recién se estrena en noviembre, sus seguidores sabrán que todavía hay Titi para rato.