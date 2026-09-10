icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor colombiano Gregorio Pernía llega al Perú con “Adicto a Catalina”, espectáculo musical inspirado en uno de sus personajes más populares. (Foto: FERNANDO SANGAMA SANTISTEBAN/El Comercio)
El actor colombiano Gregorio Pernía llega al Perú con “Adicto a Catalina”, espectáculo musical inspirado en uno de sus personajes más populares. (Foto: FERNANDO SANGAMA SANTISTEBAN/El Comercio)
Por Leslie A. Galván

“Yo no soy famoso. Soy popular”. Para Gregorio Pernía, la diferencia entre ser conocido y recibir el cariño de sus fans cabe en esa frase. El cantante y actor colombiano, quien interpreta a Aurelio “El Titi” Jaramillo en “Sin senos sí hay paraíso”, recorre el Perú en agosto y septiembre con su gira musical por Latinoamérica, “Adicto a Catalina”, previa al estreno de la telenovela de Telemundo. En Lima, además, se reencuentra con un público que lo conoce desde hace casi dos décadas mientras camina por las avenidas con total normalidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.