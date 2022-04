Por todo el dinero que genera, la era de las películas de superhéroes tiene para rato. Como líder está el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), de personajes como Capitán América y Thor; que tiene como rival, además del clásico DC de Batman y Superman; a un “hermano mayor” dirigido por Sony Pictures y centrado en películas del Hombre Araña, como la taquillera “Spiderman: No Way Home” (2021).

En 1998, Marvel vendió a Sony los derechos cinematográficos del Hombre Araña y sus personajes. Desde entonces, la compañía trabajó para convertir al héroe en un baluarte del cine. Esto funcionó, como lo prueba la trilogía “Spiderman” de Sam Raimi; que hizo cientos de millones en el cine antes del debut del MCU en 2008 con “Iron Man”. Pero no solo de “arañas” vive un estudio, sino de sus villanos; como prueba la exitosa franquicia “Venom”, que ya tiene dos entregas. Ese es solo el principio de una tendencia de Sony, que apunta a un crossover. Se trata de la franquicia de los “Seis Siniestros” (“The Sinister Six”).

El origen del mal

El grupo de los Seis Siniestros apareció por primera vez en las páginas del cómic “Amazing Spider-Man Annual #1″ (octubre de 1964) y reúne a los más importantes villanos que el héroe arácnido logró enfrentarse en los dos años desde su creación por Steve Ditko y Stan Lee.

El grupo de villanos original estaba liderado por Doctor Octopus, quien recluta a sus colegas Electro, Kraven el cazador, Mysterio, Sandman y el Buitre para asesinar de una vez por todas a Spider-Man. Sin embargo, en esta primera historia ninguno de los enemigos del héroe quiere otorgarle al otro la satisfacción de derrotarlo. Esta desunión los lleva a la derrota.

La asociación villanesca resultó popular con la lectoría de Marvel Cómics y en las décadas siguientes volvió a aparecer con otros miembros. Además de los originales, también han formado parte de los Seis Siniestros Venom, Hydro-Man, Green Goblin, Hobgoblin, the Lizard, Shocker y Rhino, entre otros.

"Amazing Spider-Man Annual #1" fue la primera aparición de los Seis Siniestros. El nombre del grupo muestra la aliteración que tanto prefería Stan Lee. / Marvel Cómics

Armando al grupo

La primera confirmación de que Sony quería hacer una película de los Seis Siniestros ocurrió en 2013, para formar parte de la continuidad creada con “The Amazing Spider-Man”. Pero el mal desempeño ante la crítica de “The Amazing Spider-Man 2″ frenó estos planes, que fueron finalmente enterrados en 2015 cuando Tom Holland fue elegido para interpretar al Hombre Araña; en una coproducción de Sony con Marvel Studios.

Como una idea nunca muere realmente en Hollywood, Sony no tardó en retomar los planes para crear su propio universo cinematográfico; comenzando con “Venom” (2018), protagonizada por Tom Hardy y sin conexión al MCU, pues es de otro universo*. La idea de juntar nuevamente a los villanos convirtió en la columna vertebral para la franquicia y razón no faltó, pues en 2021 “Spider-Man: No Way Home” demostró que reunir a villanos clásicos era rentable, recaudando en todo el mundo más de US $ 1892 millones.

Electro, Sandman y Lizard de la película "Spider-Man: No Way Home". Los villanos también han formado parte de los Seis Siniestros en los cómics de Marvel. (Foto: Sony Pictures) / Courtesy of Sony Pictures

“Venom” (2018) y “Venom 2″ (2021) fueron las primeras películas en establecer como protagonista a un villano de Spiderman. Luego siguió “Morbius”, estrenada el pasado marzo y que en su escena postcréditos muestra a Adrian Toomes (Michael Keaton), el Buitre del MCU, proponiéndole una alianza al vampiro interpretado por Jared Leto.

Otro villano que se unirá a este grupo es el cazador Kraven, cuya película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson llegará en 2023. Esto dejaría un total de cuatro de los Seis Siniestros para el esperado crossover, del que todavía no hay fecha de estreno. No obstante, estos villanos nunca han peleado con el Hombre Araña en sus películas. Y no solo es eso, pues tampoco se ha confirmado cuál de los múltiples arácnidos será su némesis.

¿Villanos sin héroe?

Sony insinúa que sí hay un Hombre Araña en su propio universo, como muestra un grafiti que pudo verse por primera vez en el tráiler de “Morbius”. La existencia de un Hombre Araña también fue luego confirmada por el director de esa película, Daniel Espinosa, en una sesión de preguntas y respuestas que hizo para la página Cinemablend, aunque sin revelar más detalles.

Un grafiti de Spider-Man aparece en uno de los avances de "Morbius". Hay que notar que la imagen está basada en la versión de Tobey Maguire del héroe. (Foto: Columbia Pictures)

Esta ambigüedad es quizás la mejor arma de Sony, ya que les deja abierto el camino para cambios o negociaciones relacionadas a la franquicia; como traer a un nuevo actor para interpretar al Hombre Araña, utilizar la versión del héroe interpretada por Tom Holland o traer de regreso a las versiones interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield; donde este último es, discutiblemente, la opción más popular. Primero por ser el más joven de los dos y, segundo, porque su propia saga quedó trunca. Al respecto, el actor ha afirmado estar abierto a volver a interpretar al héroe si lo propuesto es “muy, muy especial”.

Fans de Spider-Man han pedido el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el héroe arácnido en sus propias películas. (Foto: Sony Pictures)

Sea cual sea el Hombre Araña que Sony elija para enfrentar a los villanos, esto no impedirá que el estudio intente sacarle todo el provecho posible a la marca. Otros proyectos ya anunciados son “Madame Web”, protagonizado por Dakota Johnson, así como secuelas para “Venom” con Tom Hardy ya en distintos grados de producción. Pero “Los Seis Siniestros” será el primer gran crossover que parece tener planeado la compañía, de la que dependerá si esta telaraña de franquicias dispares logra convertirse en un universo coherente como el de Marvel Studios.

*SSU: Sony’s Spiderman Universe (Universo Spiderman de Sony).