Jonathan Roumie es, a estas alturas, sinónimo de Jesús para millones de espectadores en todo el mundo. Actor estadounidense conocido por su papel en la serie “The Chosen”, es el protagonista de la que muchos consideran la representación en cine y televisión de la vida de Cristo más difundida de la década de 2020. Cuando interpretaciones históricas como la de Robert Powell en “Jesús de Nazaret” (1977) o la de Jim Caviezel en “La Pasión de Cristo” (2004) habían pasado a la historia, ahora Roumie se está volviendo cada vez más famoso.

A sus 51 años, Roumie es un actor formado en cine que llegó a “The Chosen” después de años de trabajo discreto en la industria de corte religioso. Estudió en la School of Visual Arts de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en cine, y durante mucho tiempo alternó pequeños papeles. Según ha contado en entrevistas, su carrera estuvo marcada por la inestabilidad económica hasta que, en un momento de crisis, decidió ‘entregar su vida a Dios’ y poco después fue convocado por Dallas Jenkins para interpretar a Jesús en la serie. En 2024, recibió un doctorado honoris causa en Bellas Artes por parte de la Catholic University of America, reconocimiento que subraya cómo su trabajo ha trascendido lo estrictamente actoral para convertirse en una forma de evangelización mediática.

Antes de “The Chosen”, Roumie ya había interpretado a Jesús. En 2013, encarnó al Cristo de “Heart of Mercy”, un proyecto centrado en la devoción de la Divina Misericordia. Esa experiencia marcó su relación con el personaje y, según ha dicho el actor, la espiritualidad ligada a la fe cambió en ese momento el rumbo de su carrera. A partir de ahí, fue llamado en varias ocasiones para representar figuras religiosas o ligadas al cristianismo, hasta que su colaboración con Jenkins en cortos y proyectos previos desembocó en el casting definitivo de “The Chosen”, la actual serie bíblica de corte independiente con mayor recaudación en taquilla.

Jonathan Roumie es Jesús, y Luke Dimyan interpreta a Judas Iscariote, en "The Chosen: La última cena".

El Jesús de Roumie es muy cercano a las personas, casi como cualquier hombre caminando por la calle. Roumie ha citado al propio Robert Powell —el Jesús de la miniserie “Jesús de Nazaret” (1977)—, quien decía que “Jesús es un personaje imposible de interpretar”, como punto de partida para su enfoque. “Ninguno de nosotros sabe lo que es ser divino; lo que sí sabemos es lo que es ser humano. Entonces, traigo al máximo mi humanidad al papel y dejo que el Señor y el Espíritu Santo se encarguen de los aspectos divinos”, explicó el actor en EWTN.

“The Chosen” nació como una serie financiada por crowdfunding (apoyo del público en general) y hoy combina aportes de fundaciones como Come and See con estrenos en cines que, sumado a la recaudación de los episodios recientes como “La Última Cena”, quinta temporada, superaron los 100 millones de dólares a nivel global. (Foto: Difusión)

Otros “Jesús” del cine y la televisión

¿Y por qué no? Se puede comparar a Roumie con otros “Jesús” históricos de la cultura popular. Powell fijó en 1977 una imagen icónica del Cristo de ojos claros y mirada intensa en “Jesús de Nazaret”, miniserie que se emitió en televisión en múltiples países durante Semana Santa a lo largo de los años. Por su lado, Jim Caviezel asumió un Jesús físico y brutalmente castigado en “La Pasión de Cristo” (2004), película que se convirtió en el film cristiano más taquillero de todos los tiempos y que puso una aureola en su cabeza hasta hoy, en 2026, que por fin suelta el aire heróico en el cine con “Año cero”, donde interpreta el personaje romano de Herodes I el Grande.

Otros actores, como Willem Dafoe en la película dirigida por Martin Scorsese, “La última tentación de Cristo” (1988), o Henry Ian Cusick en “El evangelio según Juán” (2003), ofrecieron visiones más pegadas a las película de autor. Sin embargo, ninguna produjo una serie tan larga y expansiva como la que hoy encabeza Roumie. Una excepción podría ser “Mesías”, donde un supuesto Jesús interpretado por el actor egipcio Mehdi Dehbi, se convierte en foco de un juicio actual, pero no alcanzó tanta popularidad con la serie de Netflix.

Si de spin-off se trata, Roumie interpreta al evangelista Lonnie Frisbee en la película “Jesus Revolution”, recientemente agregada a Netflix. Ahí, el actor encarna a un predicador carismático ligado al movimiento evangélico de los años 70 en Estados Unidos. No es una historia bíblica, pero está en la línea de continuidad entre su trabajo como Jesús y otros personajes cristianos. Este personaje del cine se ha hecho un espacio muy especial en la industria industria, devoción y cultura pop cristiana en la era del streaming.