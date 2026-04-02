Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El personaje de Jesús, interpretado por Jonathan Roumie, es el eje de una franquicia que se lanza simultáneamente en salas, aplicaciones propias y plataformas como Prime Video y Netflix. (Foto: Lionsgate Television)
El personaje de Jesús, interpretado por Jonathan Roumie, es el eje de una franquicia que se lanza simultáneamente en salas, aplicaciones propias y plataformas como Prime Video y Netflix. (Foto: Lionsgate Television)
Por Leslie A. Galván

Jonathan Roumie es, a estas alturas, sinónimo de Jesús para millones de espectadores en todo el mundo. Actor estadounidense conocido por su papel en la serie “The Chosen”, es el protagonista de la que muchos consideran la representación en cine y televisión de la vida de Cristo más difundida de la década de 2020. Cuando interpretaciones históricas como la de Robert Powell en “Jesús de Nazaret” (1977) o la de Jim Caviezel en “La Pasión de Cristo” (2004) habían pasado a la historia, ahora Roumie se está volviendo cada vez más famoso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.