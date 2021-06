Conforme a los criterios de Saber más

A través de la magia del cine, muchos hemos viajado alrededor del mundo. Durante décadas, millones de personas vieron por primera vez la Quinta Avenida de Nueva York a través de los ojos de Audrey Hepburn en “Breakfast at Tiffany’s” (1961), o visitaron por primera vez las calles de la capital italiana en “Roman Holiday” (1953). Es indudable que los filmes atrapan nuestra imaginación y nos transportan a lugares remotos, instalando en nosotros aquella necesidad de visitarlos en carne propia. Es este el deseo que primero impulsó el proyecto “Film in Perú” de PromPerú, el cual desde hace varios años busca promocionar la imagen de nuestro país al convertirlo en un destino importante para las producciones internacionales.

Los resultados de sus esfuerzos ya los hemos visto, con proyectos como “Dora and the Lost City of Gold” (2019) y series como “Long Way Up” (2020) - con Ewan McGregor- filmados en tierra peruana en los últimos años. Mientras tanto la película “Mochileros”, hecha por la productora nacional Tondero para Netflix, abre un nuevo capítulo para la industria nacional audiovisual en cuanto a colaboraciones con empresas extranjeras. Adicionalmente, proyectos como “Lady Nazca” - basado en la vida de Maria Reiche - se filmarán en nuestro país y, si algunos rumores son verdaderos, cierta gigantesca franquicia de robots transformables se grabará en el Perú en los próximos meses.

“Venimos estudiando el tema de atraer grandes producciones internacionales desde hace mucho tiempo”, reveló a El Comercio la presidenta ejecutiva de PromPerú, Amora Carbajal “En realidad nosotros hace ya algunos años es la dirección de comunicaciones e imagen país que teníamos en ese momento que diseñó una estrategia promocional para posicionar al Perú.”

Ewan McGregor y su colega Charley Boorman visitan la selva peruana durante un capítulo de la serie documental "Long Way Up" (2020). (Fuente: AppleTV+)

Según la alta ejecutiva, todo comenzó con un ‘hobbit’. La trilogía de “The Lord of the Rings” (2001-2003) no solo tuvo efectos profundos en la industria cinematográfica, sino que potenció enormemente el llamado turismo cinematográfico a su lugar de filmación: Nueva Zelanda. Es ese turismo que tras ver una película el espectador piensa “quiero ir a ese lugar” y es ahí donde PromPerú empezó a ver una posibilidad que se vio cristalizada en el distintivo “Film in Peru”, que funciona como faro para atraer a las producciones internacionales a tierras peruanas, con los múltiples beneficios que esto implica tanto dentro o fuera del turismo.

“La industria mueve millones. No solamente al espectador, sino a la interna. Cuando se filma en Perú se genera trabajo de manera directa e indirecta”, señaló Carbajal, quien dio como ejemplo no solo la contratación de escritores, camarógrafos y demás miembros de la industria audiovisual local, sino también cuestiones un poco más lejanas como transporte y catering.

Añadió que si bien la promoción del Perú ante la industria audiovisual mundial ha sido una tarea de años, este esfuerzo se vio potenciado en 2019 con la aprobación del Decreto de Urgencia N° 022-2019, el cual que encargó a PromPerú la promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y extranjeras.

UN PAÍS DE ATRACTIVOS

Para la presidenta ejecutiva de PromPerú, nuestro país tiene muchas ventajas que lo hacen un destino atractivo, con sus paisajes naturales, su larga historia, la variedad de sus culturas, la gastronomía y microclimas, estos últimos los que ofrecen una enorme versatilidad para cualquier producción con desiertos, junglas, picos nevado y playas.

Además de la infaltable ciudadela incaica de Machu Picchu, el catálogo de “Film in Perú” promueve locaciones como las dunas de Ica, los agrestes acantilados de la reserva natural de Paracas, las milenarias calles de la ciudad de Cuzco y las frondosas selvas amazónicas de Loreto.

Aunque Machu Picchu es la locación más conocida del Perú, lugares como la Reserva Nacional de Paracas pueden convertirse también en escenarios para producciones audiovisuales. (Fotos: Mincetur)

Fueron estos atractivos los que llevaron a que reconocidos realizadores como Werner Herzog regresaran al Perú en repetidas ocasiones para hacer algunas de sus películas más famosas, comenzando con “Aguirre, the Wrath of God” (1972) y, diez años después, su épica “Fitzcarraldo” (1982). Para 1999, director grabó un documental sobre la historia de Juliane Koepcke, una mujer alemana que sobrevivió un accidente de avión en la selva amazónica en 1971, y en 2009 regresó para grabar parte de su película “My Son, My Son, What Have Ye Done”

“La selva virgen del Perú vive en mi alma. En mi alma vive el río Urubamba, el río Marañón, el río Marañón, el río Santiago. Qué viva su país, qué viva el Perú que quiero mucho”, dijo Herzog tras ser homenajeado en el Festival de Cine de Lima en 2015.

Enamora del Perú. El cineasta Werner Herzog dirige al actor Jason Robards y al músico Mick Jagger en "Fitzcarraldo" ( 1981 ) (Foto: Augusto Falconi)

Pero a pesar de estos puntos a favor, Amora Carbajal remarcó que en cuanto a atraer a la producción internacional todavía no podemos compararnos a otros países de Latinoamérica como Colombia o Costa Rica, habituales destinos en este rubro. Esto se debe a que pese el Perú cuenta de muchos atractivos, carece de algunas ventajas e incentivos que otros destinos ofrecen y las productoras piden, como créditos fiscales o devolución en efectivo. Adicionalmente, todavía no se han establecido protocolos que permitan un rápido trámite para ciertos aspectos de la producción, como el conseguir visas para los miembros de los equipos de filmación o para traer el equipo técnico necesario para sus labores.

“ Realmente tiene que ser una política de Estado, porque te da muchísima exposición a nivel internacional que una gran película se filme en nuestro país”, resaltó la ejecutiva.

Es por eso que la entidad ha propuesto seguir los pasos de otros países como España y Colombia y crear una comisión fílmica , un ente que no solo se encargue de incentivar la inversión de productoras internacionales, sino también simplificar las cuestiones administrativas relacionadas a los requisitos y trámites para traer este tipo de trabajo a nuestro país.

La esperanza de que estos esfuerzos ayuden a que un día el Perú se convierta en un ‘hub’ audiovisual en Latinoamérica , que permita el crecimiento de nuestra propia industria e inserte a la economía fondos después del choque que es la pandemia del coronavirus. Pese a esto, PromPerú advierte que los réditos de este esfuerzo no se verán inmediatamente.

“Es a mediano plazo. No es que promovemos hoy y atraemos a una película. Demora, toma su tiempo”, aseveró la presidenta ejecutiva de la institución. “Pero hay que trabajarlo ya”

