Emilia Clarke rechazó protagonizar "Cincuenta sombras de Grey"

La actriz Dakota Johnson interpretó a Anastasia Steele en la saga "Cincuenta sombras de Grey", pero ese rol estuvo cerca de ser para Emilia Clarke; uno de los rostros de "Game of Thrones"

Muchos se preguntaban cómo pudo rechazar tan afamado personaje; sin embargo, la actriz explicó sus razones en una reciente entrevista al portal The Hollywood Reporter.

A pesar de que en su momento no comentó su decisión de rechazar la película por ser demasiado “mediática”, ahora Emilia Clarke dijo que no quería “encasillarse” en los papeles de desnudos, porque no quería que eso eclipse su talento.

"Bueno, Sam (Taylor-Johnson, director del filme) es un mago. La amo, y pensé que su visión era hermosa. Pero la última vez que estuve desnuda frente a la cámara (en 'Game of Thrones') fue hace mucho tiempo, sin embargo, es la única pregunta que me hacen porque soy mujer”, manifestó.

“Es molesto como el infierno, estoy harta y cansada porque lo hice por el personaje (Daenerys Targaryen); no lo hice para que un tipo pudiera ver mis pechos, por el amor de Dios", agregó.

"Así que, después de eso, dije: 'No puedo'. Hice una cantidad mínima (de escenas sin ropa) y me encasillé de por vida, así que decir que sí a ‘Cincuenta sombras de Grey’, donde todo es sobre la sensualidad, sexo y el hecho de estar desnuda, me hacía pensar: ‘De ninguna manera voy a, voluntariamente, entrar en esa situación’”, aclaró Emilia Clarke.

Recordemos que la actriz, de 32 años, apareció desnuda en el primer episodio de “Game of Thrones”, y muchas veces desde entonces. En una entrevista de 2016 con el portal Entertainment Tonight, Emilia Clarke dijo que esperaba que el programa incluyera más desnudos masculinos para equilibrarlo.