Emma Stone cumple 30 años y hoy te recordamos sus mejores interpretaciones

La llamada nueva reina de Hollywood, Emma Stone, es una de las actrices más reconocidas y mejor pagadas de su generación. Si decimos "La La Land", sabes de quién estamos hablando. Hoy cumple 30 años y la celebramos así.

La actriz y cantante estadounidense, Emily Jean Stone, nació el 6 de noviembre de 1988, es ganadora de un premio Oscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro.

Su amor por la actuación empezó en tarima, apareciendo en obras teatrales como: "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas" y "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat"; su debut televisivo llegaría con "The New Partridge Family"; mientras que en la pantalla grande sería con la comedia "Superbad", en 2007.

Fue reconocida por las películas: "Easy A" y "The Help"; sin embargo, su nombre alcanzaría la fama mundial con "The Amazing Spider-Man" en el 2012, película donde trabajó junto a Andrew Garfield y se convirtió en la más taquillera del momento.

Luego llegaría "Birdman", proyecto que significó una de sus mejores interpretaciones, y por la que obtuvo su primera nominación a los Óscar. Pero este premio recién llegaría con el musical "La La Land" que protagonizó junto a Ryan Gosling.

Al pasar de los años se ha convertido en una de las actrices más pedidas de Hollywood, y ahora demuestra todo su talento en la serie de Netflix, "Maniac", en la cual puede interpretar a más de un personaje ella misma.