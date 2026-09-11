La gala de los premios Emmy 2026 se realizará el próximo lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. (Foto: Warner Bros. Television / Apple TV+)
La gala de los premios Emmy 2026 se realizará el próximo lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. (Foto: Warner Bros. Television / Apple TV+)
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para la entrega número 78 de los Premios Emmy ha entrado en su fase decisiva. Este lunes 14 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles congregará a las figuras más influyentes de la industria televisiva estadounidense en una jornada que promete definir los nuevos estándares de la pantalla chica.

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