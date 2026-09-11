La cuenta regresiva para la entrega número 78 de los Premios Emmy ha entrado en su fase decisiva. Este lunes 14 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles congregará a las figuras más influyentes de la industria televisiva estadounidense en una jornada que promete definir los nuevos estándares de la pantalla chica.

En el apartado dramático, la producción médica “The Pitt” emerge como el rival a vencer en la categoría de Mejor Serie Dramática, respaldada por un total de 25 nominaciones. El arrastre del drama ambientado en una sala de emergencias de Pittsburgh se extiende a su protagonista, Noah Wyle, quien se posiciona como el principal candidato para el galardón a Mejor Actor Principal por segundo año consecutivo.

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Por su parte, la disputa por el Emmy a Mejor Actriz Principal en serie dramática mantiene a Rhea Seehorn con una ligera ventaja competitiva por su trabajo en la ficción de ciencia ficción “Pluribus”, superando en la carrera a actrices como Zendaya, nominada por la entrega final de “Euphoria”.

Rhea Seehorn como Carol en la serie "Pluribus" (Foto: Apple TV+)

El género cómico presencia un duelo marcado por hitos de audiencia y recepción crítica. “Hacks”, que atraviesa su temporada de despedida, llega tras consolidar 24 candidaturas, cifra récord para una comedia en una sola edición. Su protagonista, Jean Smart, se perfila como la opción de mayor peso para coronarse como Mejor Actriz Principal.

En la categoría masculina de comedia, Matthew Rhys toma la delantera en las preferencias para hacerse del trofeo a Mejor Actor Principal, mientras que “La maldición de Widow’s Bay”, propuesta que combina terror y humor, apunta a consolidar su paso por la temporada tras haber obtenido ocho estatuillas en los Creative Arts Emmy, situándose en la delantera para el premio a Mejor Serie de Comedia.

Matthew Rhys como Tom Loftis en la serie "Widow’s Bay" (Foto: Apple Studios / Chum Films)

La edición número 78 de los Premios Emmy se realizará el lunes 14 de septiembre el Peacock Theatre de Los Ángeles y será transmitido en vivo por NBC y Peacock. Además, para este año, la conducción estará a cargo de Marisca Hargitay.