Como parte de su incursión en el peleado mundo de las películas animadas, Netflix estrena este 23 de octubre la “Más allá de la Luna” (“Over the Moon”), una colaboración entre Sony Pictures Imageworks y el Pearl Studio de China (antes Oriental DreamWorks) que no rompe esquemas, pero presenta un satisfactorio entretenimiento por sus 100 minutos de duración.

Ambientada en un pueblo no especificado de China, “Más allá de la Luna” se centra en Fei Fei, una niña que creció rodeada por el amor de sus padres; quienes le contaron la trágica historia de la diosa lunar Chang’e y su amor Houyi, el arquero, de quien fue separado eternamente luego de que la deidad bebiera un elixir de la inmortalidad.

La protagonista también vive su propia tragedia en una secuencia que recordará a la apertura de “Up” (Pixar, 2009): la madre de Fei Fei muere (esto no es SPOILER, está en el tráiler). Cuatro años después de la pérdida, el prospecto de que su padre se vuelva a casar lleva a que la niña construya un cohete para llegar a la Luna y así demostrar que el amor puede ser eterno. Pero como siempre ocurre en este tipo de películas, las cosas no salen de acuerdo a sus planes y Fei Fei, junto a su posible hermanastro Chin, quedan atrapados en el satélite en una frenética búsqueda por aquello que la diosa lunar más desea.

Fei Fei y su familia antes de la tragedia. (Foto: Netflix)

Aunque barnizada con sabor oriental, “Más allá de la Luna” no se sale mucho de la ya conocida fórmula de películas de animación, perfeccionada tanto por Pixar como por DreamWorks. No es coincidencia que la secuencia inicial recuerde tanto a “Up”, ya que tanto esta cinta como la obra maestra de Pixar tratan de la pérdida de un ser querido y la lucha por seguir adelante.

Otros factores que se repiten son el uso de personajes cómicos en forma de niños que pueden resultar irritantes para los protagonistas - Chin fácilmente podría ser Russell dentro de unos años-, así como la abundancia de compañeros animales, en este caso una rana y un conejo. Esto no debe tomarse como un punto en contra de “Más allá de la Luna”, pues si esta fórmula es tan popular es debido a que funciona. De todas maneras, no dejo de desear que una película china, cuya llegada a audiencias amplias aún no es tan común, encuentre su propia manera de contar historias.

En lo que más destaca “Más allá de la Luna” es en su aspecto visual, muy colorido y original para mostrar la superficie lunar y la metrópoli creada por Chang’e; que mezcla la tradición china - inspirándose en las linternas y postres del Festival Lunar - con imágenes de la cultura más moderna. Otros diseños como el del armadillo lunar Gobi son más tradicionales, pero dejan de tener algo de encanto.

La colorida superficie lunar. (Foto: Netflix)

Pero una película al estilo Pixar no puede estar carente de números musicales, y estos abundan en “Más allá de la Luna”, con algunos más logrados que otros. Aunque la canción principal de la cinta es la decente “Rocket to the Moon” por Cathy Ang*; es “Ultraluminary” por Phillipa Soo (“Hamilton”), con sus tonos electropop inspirados en el fenómeno de los ídolos femeninos asiáticos ahora tan populares en todo el mundo, la que se presenta como el mejor tema de la cinta.

Por último, como una cinta destinada a los niños, la accesibilidad se vuelve particularmente importante para este tipo de producciones. En este caso me alegra decir que “Más allá de la Luna” cuenta con un competente doblaje al español, así como las valiosas opciones de accesibilidad como el subtitulado para sordos y las audiodescripciones para invidentes.

“Más allá de la Luna” es una competente película de animación que entretendrá tanto a grandes y chicos. Es tanto una evolución para Pearl Studio en su intento de encontrar su propio espacio y una buena adición al catálogo de Netflix en estos tiempos donde todos estamos sedientos de nuevo contenido.

FICHA TÉCNICA

Título original: “Over the Moon”

Género: Película para niños, animación.

País y año: Estados Unidos y China, 2020

Director: Glen Keane, John Kahrs.

Actores: Cathy Ang, Robert G Chiu, Phillipa Soo, Ken Jeong, John Cho y Sandra Oh.

Calificación: ★★★ 1/2

*Nota: La versión en español de “Rocket to the Moon” es cantada por Danna Paola.

