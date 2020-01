"El momento ha llegado”, dijo Barbra Streisand. Diez años han pasado pero es difícil de olvidar. Minutos antes la actriz y cantante había aparecido en el escenario de la entrega de los Óscar para anunciar al ganador en la categoría Mejor Dirección y después de decir aquellas palabras, Kathryn Bigelow levantó la mirada, cerró los ojos en un parpadeo imperceptible y suspiró. Por primera y, hasta ahora, única vez una mujer ganaba el premio a Mejor Dirección.

Aunque esa noche parece lejana, es importante recordarla cuando la temporada de premios de este año vuelve a despertar la polémica sobre el poco reconocimiento que tiene el trabajo de las directoras del cine.

El vaso puede verse medio lleno o medio vacío. Según el más reciente estudio de la Universidad del Sur de California, de los 113 directores de las 100 películas más taquilleras del 2019 solo 12 fueron mujeres (10,6%), frente a 101 hombres (89,4%). No obstante, ese 10,6% es más del doble de la cifra registrada en el 2018 (4,5%).

“Esta es la primera vez que hemos visto un cambio en las prácticas de contratación de mujeres directoras en 13 años”, asegura la doctora Stacy L. Smith, supervisora del estudio.

—Otras directoras para seguir—

Sofia Coppola no dirige desde el 2017, pero es, sin duda, una directora con mucho que decir sobre las relaciones humanas. “Lost in Translation”, su segunda cinta, no solo fue nominada a Mejor Película y Mejor Dirección en los Óscar, sino que también se quedó con el premio a Mejor Guion, además de ganar el de Mejor Película en los Globos de Oro.

Por su parte, Lynne Ramsay, quien ha dirigido la elogiada “We Need to Talk About Kevin”, filmó “You Were Never Really Here”, que recibió una ovación de pie de siete minutos cuando fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes el 27 de mayo del 2017. Además, esa película protagonizada por Joaquin Phoenix cuenta con una calificación de 89% en Rotten Tomatoes.

Otra directora a la que vale la pena seguir el rastro es Debra Granik, quien logró cuatro nominaciones al Óscar con “Winter’s Bone”, protagonizada, en ese entonces, por una poco conocida Jennifer Lawrence y que fue nominada a Mejor Actriz por su trabajo en la película de Granik. A partir de allí, las puertas de los éxitos comerciales se le abrieron a Lawrence.

El caso de Jennifer Kent es particular. Ella era actriz y un día después de ver la película “Dancing in the Dark”, de Lars von Trier, le escribió para decirle que quería aprender a dirigir como él. El director danés la acogió como una suerte de pasante mientras filmaba “Dogville”. Poco después, Kent dirigió y escribió “The Babadook”, una cinta de terror que recibió el premio del Círculo de Críticos de Nueva York a Mejor Ópera Prima.

Lorene Scafaria, nominada a Mejor Directora en los Hollywood Critics Association y en los Independent Spirit por la cinta “Hustlers”, ha dirigido anteriormente “Seeking a Friend for the End of the World” y “The Meddler”, esta última es una comedia dramática protagonizada por Susan Sarandon y J. K. Simmons.

Patty Jenkins se abrió paso en Hollywood con “Monster”, que ganó un Óscar y un Globo de Oro, además de Mejor Ópera Prima en los Independent Spirit Awards. Y también ha demostrado ser rentable en grandes producciones como con “Mujer Maravilla”. Este año estrenará la secuela de la superheroína el 4 de junio de este año.

En ese mismo camino está la directora Niki Caro, quien traerá a la vida cinematográfica, en carne y hueso, a “Mulan” el 25 de marzo.

Por su parte, Greta Gerwig, quien dirigió en el 2017 la aclamada “Lady Bird” (nominada a cinco Óscar) ha estrenado a finales del 2019 en Estados Unidos una nueva versión de “Mujercitas”. Finalmente, Marielle Heller ya demostró su talento con la cinta “Can You Ever Forgive?” del 2018, que fue nominada a tres estatuillas y esta temporada se lució con la película protagonizada por el dos veces ganador del Óscar Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”, y que podría estar también nominada a los premios de la Academia de este año.