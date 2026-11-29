Para quienes hacen cine, lo único que se compara con la adrenalina de filmar, de no agotar el presupuesto, es ir a un festival. Y si están en el privilegiado grupo de ganadores, la intensidad crece. Así le pasó a Enrica Pérez (directora) y Enid ‘Pinky’ Campos (productora), cuya película “Sobre el acantilado” ganó dos premios en un festival de clase A: mejor película y mejor actriz en el Festival de Cine Tallinn Black Nights de Estonia.

“Sobre el acantilado” sigue a Ana (Bianca Buchelli) y Rebecca (Renata Canales), escolares en un internado en la Lima de los años 50, donde la primera quiere ser una santa, mientras que la segunda tiene intereses terrenales. Precisamente Buchelli, trujillana, ganó el premio a mejor actriz.

“Desde cuarto de media yo ya sabía que quería hacer películas. Era mi sueño”, dice Campos. “Yo quería ser actriz”, cuenta en cambio Pérez. “Cuando entré a la Católica no había una carrera profesional en actuación; estaba el TUC, había talleres, pero no una carrera. Estuve haciendo teatro y me di cuenta que lo que me gustaba era dirigir”.

—Una historia sensible—

La cineasta escribió el guion de “Sobre el acantilado” tras el estreno de “Climas” (2014), su ópera prima. Para aquel entonces ya vivía en Rumanía, donde había formado una familia. “Yo quería hablar sobre la adolescencia femenina. Estudié en un colegio de mujeres y siempre me pareció rarísimo, porque tenía dos hermanos hombres. Las reglas en mi casa eran muy diferentes a las del colegio. No entendía muy bien el mundo de las mujeres y lo tuve que ir comprendiendo mientras crecía”, sostiene a través del Zoom.

“Pensaba que algún día quiero hablar de esto, de cómo son estas amistades raras que se forman en donde tu mejor amiga te puede meter el puñal. Si se pelean no te meten un puñete como los hombres, sino que se ríen contigo, después son tus amigas y después son tus enemigas. Hay algo muy sutil, muy gris en eso”, destaca Pérez, para quien las mujeres tienen una manera muy diferente de lidiar con los problemas en la adolescencia. “Los hombres son mucho más sencillos y directos y los leemos más fácilmente. Las mujeres son más complicadas [risas]”.

Producción: Iván Orlic y Joël Jent; Enid Campos, Enrica Pérez y Martha Orozco. “Sobre el acantilado” fue coproducida con Del Barrio Producciones. / Tallinn Black Nights

Pérez no quería que las escolares acaben sus clases y vayan a casa, de ahí que surgiera el internado en la ficción. La investigación la llevó a ella y a Campos a la historia del Sagrado Corazón de Chorrillos, conocido como el ‘Chalet’, colegio para niñas acaudaladas que precisamente estuvo encima de un acantilado. La cinta no toma el nombre de la escuela, pero emplea el concepto con fines dramáticos.

—Apuesta por el cine de fondos públicos—

“Sobre el acantilado” no existiría de no haber accedido a los estímulos económicos para desarrollo de guion del DAFO - Ministerio de Cultura del Perú, entregados por concurso. Pero también consiguió más fondos por todo el mundo, como el Ibermedia de España, así como de Argentina, México y Suiza. De hecho, durante el desarrollo de la cinta se sumaron productores de México y Suiza, además que Del Barrio de Michelle Alexander también entró como empresa productora.

“Hacer una película de cine independiente, de cine de autor, de cine con un corte cultural, no es un negocio. Entonces, la única manera de poder hacer este tipo de películas es con fondos públicos”, sostiene Campos.

La productora añadió que ahora hay mucha competencia en las salas de cine. “Si la película no hace espectadores en sus dos primeros días, simplemente la sacan y por eso es tan importante el apoyo del público los dos primeros días, jueves y viernes”, añadió.

Por último, los premios en Estonia representan no solo un triunfo para el cine peruano hecho con fondos públicos (y con coproducción internacional de México y Suiza), sino del cine sobre mujeres hecho por mujeres. “La directora de arte era mujer; la directora de foto, la directora de sonido, la diseñadora sonora, la editora, las productoras en su mayoría son mujeres. Creo que todos menos sonido directo”, destaca Campos.

Pérez: “Pensamos que nos íbamos a matar”.

Campos: “Pero fue al contrario. Fue un equipo muy lindo”.