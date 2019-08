"Érase una vez en Hollywood": "Tarantino, discúlpate o cállate", dice hija de Bruce Lee

Shannon Lee, la hija del actor Bruce Lee, pidió al cineasta Quentin Tarantino "disculparse o callarse", luego de que el realizador defendiera su representación del artista marcial en la película "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Érase una vez en Hollywood").

Preguntada por Variety sobre qué podría hacer que su pelea con Tarantino terminara, Shannon Lee indicó que "Él se podría callar sobre el tema. Eso sería bastante lindo. O él podría pedir disculpas, o podría decir 'no se realmente cómo era Bruce Lee. Solo lo escribí así para mi película'. Pero esto no debería tomarse como su verdadera personalidad".

Los comentarios de Shannon Lee vienen luego de que Quentin Tarantino insinuara que la versión que escribió sobre Bruce Lee tenía base en la realidad.

"La manera en que hablaba (en el filme), yo no me inventé eso. Lo escuché decir cosas por el estilo. Si las personas dicen 'él nunca habría dicho que podría vencer a Muhammad Ali', bueno, él lo dijo. No solo lo dijo pero su primera esposa, Linda Lee, lo dijo en su primera biografía que leí. Ella absolutamente dijo eso", señaló el realizador en una conferencia de prensa en Moscú en la que también señaló que no importaba quién vencía a quien en una pelea entre su personaje Cliff Booth (Brad Pitt) y Bruce Lee (Mike Moh) ya que para este caso ambos eran ficticios.

La nota de Variety resalta que la frase citada por Tarantino sí se encuentra en el libro "Bruce Lee: The Man Only I Knew" ("Bruce Lee: El hombre que solo yo conocí") de Linda Lee, esta es atribuída a un crítico de cine y no a la viuda del artista marcial.

"Una de las cosas que más me molesta de su respuesta es que, en una mano, él quiere poner esto como un hecho y en la otra, él quiere manterse en la ficción. Él puede mostrar a Bruce Lee como quiera, y lo hizo. Pero es un poco deshonesto decir 'Bueno, así es como era, pero como todo es una ficción, no deberíamos preocuparnos mucho.

Previamente Shannon Lee habló del dolor que le causó ver a su padre representado como un "bravucón" y el oír cómo la audiencia de las salas de cine se reían de él.