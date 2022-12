Quedan meros minutos para que termine el encuentro y Pelé está exhausto. El marcador va en su contra y ha sido golpeado por el equipo oponente ante la indiferencia de un árbitro vendido, pero el ídolo del fútbol logra llegar a metros de la meta rival y luego de un gran centro, meter el balón en la portería con una impresionante tijera, dándole a su equipo el tan añorado empate. La jugada es tan impresionante que incluso los fans del equipo rival lo ovacionan, mientras que sus golpeados seguidores lloran de la emoción.

La jugada descrita no podrá ser encontrada en los archivos futbolísticos, más ha sido vista por millones de personas alrededor del mundo. Se trata del clímax de la pleícula “Escape to Victory” (“Escape a la victoria”), un drama bélico lanzado en 1981 por el legendario director John Huston - realizador detrás de “El halcón maltés” y “El tesoro de Sierra Madre” - donde Pelé comparte la pantalla con actores como Michael Caine y Sylvester Stallone.

La historia del filme se basa en hechos reales, aunque ampliamente ficcionalizado, girando en torno a un partido de fútbol entre prisioneros de guerra y las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Michael Caine interpreta a John Colby, un exfutbolista y ahora un capitán del ejército británico que acepta jugar un juego de exhibición contra un equipo alemán en un estadio de Paris. El cálculo de las partes es el siguiente: mientras que los nazis quieren usar la casi inevitable derrota del equipo aliado como propaganda, los prisioneros buscan utilizar esta oportunidad para lograr el tan ansiado escape.

Lo acompaña en esta empresa Robert Hatch (Sylvester Stallone), un estadounidense que fue apresado como parte de las tropas canadienses. A pesar de su casi total desconocimiento del fútbol, Hatch se considera un posible portero gracias a su conocimiento del fútbol americano. Pero la verdadera estrella en el campo de fútbol es sin lugar a dudas Luis Fernandez, interpretado por el propio Pelé. Es así que al final el equipo aliado logra mantener su honor al empatar a sus rivales alemanes gracias a la intervención de Fernandez - a pesar de las múltiples trampas de estos y la invalidación ilegal de uno de los goles de los protagonistas -, logrando por fin ser liberados por la resistencia francesa.

Filmada poco después del retiro de Pelé en 1977, la película permite mostrar el porqué el futbolista es considerado el ‘rey del fútbol’ gracias a su dominio del balón y su juego elegante. Es de notar de que si bien el astro brasileño es indudablemente conocido por su labor en el campo de fútbol, no era un completo novato ante las cámaras, debutando en el cine con la comedia “O Barão Otelo no Barato dos Bilhões” de 1971. “Escape to Victory” tampoco fue el primer filme donde tuvo un papel importante, honor que se le da a “A Marcha” (“La marcha”), filme de Oswaldo Sampaio estrenado en 1972 donde el deportista interpreta a un esclavo que ayuda a otros a conseguir su libertad. Sin embargo, la película de Huston fue la que inmortalizó al ídolo, al menos en lo que respecta en la industria cinematográfica.

Pelé estuvo acompañado en esta película de otros futbolistas notables, entre los que se puede destacar al una vez capitán de la selección inglesa Bobby Moore y al astro argentino Osvaldo Ardiles, ambos curiosamente también ganadores de la Copa del Mundo. También habían otros futbolistas un poco menos conocidos, como Paul Van Himst, Mike Summerbee, Kazimierz Deyna, entre otros, quienes ayudaron a vender la ilusión del partido con su experiencia.

Con un elenco de talentosos deportistas que obviamente dejaban muy por detrás a sus colegas actores. Michael Caine, entonces de 47 años, tenía habilidades futbolísticas “horribles”, con Ardiles recordando que el actor “no podía correr veinte yardas (aprox. 18 metros)”

Pero fue Stallone quien sufrió más daño físico, con la estrella de cine admitiendo que inicialmente solo consideró incorporarse a la filmación por el nombre de Huston y que consideraba que el fútbol era un “deporte para nenas”... hasta que el entrenamiento lo dejó con una costilla rota y un hombro dislocado.

John Huston (derecha) con Sylvester Stallone (izquierda), Pelé (centro izquierda) y Michael Caine (centro derecha) en las grabaciones de "Escape a la victoria". (Foto: Paramount Pictures)

‘O Rei’ Pelé también le fracturó un dedo a la estrella de “Rocky”, según reveló el actor a BBC en 2014: “Fue uno de los momentos más bajos de mi vida. Me dieron una buena paliza. Todavía tengo un dedo roto intentando parar un penal de Pelé”.

Así recordó Stallone el momento en que Pelé le puso el miedo al fútbol. “Se puso un par de zapatos de la Segunda Guerra Mundial con punta de acero, y el balón era como una bala de cañón, el doble de grueso y pesado que los balones de hoy. Me decía que iba a chutar y yo pensaba ‘es fútbol, ¿cuál es el problema? Es fácil’. Vino a tirar un penal y me dijo exactamente dónde lo iba a meter, así que me quedé allí de pie, pero el balón me pasó volando antes de que pudiera moverme. Lo puso literalmente justo donde había dicho. Volvió a hacerlo, y el balón se coló por detrás de la red y rompió una ventana del barracón donde estábamos filmando. Me dije: ‘¿Me tomas el pelo?’ Encontré un nuevo tipo de respeto”.

“Escape to Victory” se estrenó el julio de 1981 en los Estados Unidos, donde resultó una decepción en las taquillas en un país donde la adopción al fútbol no es masiva. Tuvo una mejor recepción en Sudamérica y en Europa, donde consiguió volverse una película de culto. Por su parte, su director, John Huston, admitió tiempo después de que no le gustaba la película y que solo lo hizo por la paga. De todos modos, la cinta sirve como un testimonio de la carrera de muchos futbolistas como Pelé, a quien podemos verlo nuevamente en el cenit de su carrera causándole problemas a nazis gracias a la magia del cine. Que viva el rey.

“Escape to Victory” está disponible en HBO Max. También está disponible para alquilar en Apple TV y Google Play.