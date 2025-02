Once años desde su debut en el cine, Sam Wilson (Anthony Mackie) protagoniza por fin una película como el Capitán América. El personaje recibió el escudo por parte de Steve Rogers (Chris Evans) en la taquillera “Avengers: Endgame” (2019), una señal de que heredaría el nombre, pero no fue sino hasta la miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” (2021) en la que se puso el traje.

Le llegó el turno con “Capitán América: Un nuevo mundo” (2025), de la que Marvel Studios ha revelado poco: Sam Wilson se encuentra en medio de un incidente internacional y tiene que detener al responsable. Desde estas líneas la cinta promete misterio, mientras que el tráiler asegura que la acción no faltará, típico de esta saga. Entre lo poco revelado está que Isaiah Bradley (Carl Lumbly), un héroe olvidado del MCU, atentó contra la vida del presidente de los Estados Unidos Thaddeus Ross (Harrison Ford), quien ahora tiene poderes similares a los del Increíble Hulk. ENTREVISTA AL DIRECTOR DE "CAPITÁN AMÉRICA 4" Habla el cineasta Julius Onah (Nigeria, 1983) es casi un desconocido en Hollywood. Director de “La paradoja Cloverfield” (2018), se le nota la pasión cuando habla de su nuevo proyecto, el más grande en el que ha trabajado. Emigró de niño a Estados Unidos, donde estudió cine; consiguió que el ganador del Oscar Spike Lee le produjese su ópera prima, lo cual no es poco. “Cuando empecé a tener conversaciones con el equipo de Marvel: Nate Moore, Kevin Feige, Louis D’Esposito, queríamos rendir honor a lo que “El Soldado de Invierno” y previas películas del Capitán América habían hecho, pero especialmente yo quería ir a una nueva dirección”, contó el cineasta a El Comercio una entrevista por Zoom. Entonces empezó a echarle el ojo a ciertas películas; serían su punto de referencia para lo que quería contar en “Un nuevo mundo”: “El silencio de un hombre” (1967), “A quemarropa” (1967), “El día del Chacal” (1973); clásicos del suspenso, podría decirse incluso que es cine del que ya no se hace. “Miramos el pasado, pero queríamos ir hacia el futuro con otras referencias; especialmente para mí, otros tonos visuales y texturas y usos de la cámara. Y todas estas cosas son una gran parte de esta película que creo que le da su propio sabor, estilo y ayuda a presentar a Sam Wilson como nuestro nuevo Capitán América de manera fresca”, agregó. De izquierda a derecha el director Julius Onah, Xosha Roquemore y Anthony Mackie en el detrás de escenas de "Capitán América: Un Nuevo Mundo". / Eli Adé El hombre, la leyenda ¿Cómo es trabajar con Harrison Ford? Julius Onah: “Fue genial. Usualmente le digo a la gente que la segunda película que vi en el cine de niño cuando me mudé a Estados Unidos era “Clear and present danger”. Era alguien que se asomaba inmenso en mi imaginación, y al mismo tiempo vi como otras personas “Star Wars”, “Indiana Jones”. Pero cuando conoces al hombre es solo este increíble y humilde ser humano, trabajador y comprometido. Fui a su casa y dijo chistes, me invitó una bebida y empezamos a hablar del trabajo. Está motivado y comprometido en hacer el trabajo. Y eso hizo que yo me enfoque incluso más en hacer el trabajo y asegurarnos de que lo que pongamos en la pantalla esté a la altura y pueda estar junto con todo el gran trabajo que Harrison ha hecho en el pasado.” ¿Qué representa el héroe? En días previos al estreno, el actor Anthony Mackie estuvo envuelto en una polémica por decir que el “Capitán América representa un montón de cosas diferentes y no creo que el término ‘América’ [en referencia a Estados Unidos] debería ser una de esas representaciones. Es acerca de un hombre que mantiene su palabra, que tiene honor e integridad”. Esto no le gustó a usuarios de redes sociales de tendencia derechista, quienes se le fueron encima con sus críticas. Mackie, fiel a la maquinaria de Disney, trató de calmar las aguas en su Instagram: “Soy un estadounidense orgulloso y tomar el escudo de un héroe como el ‘Cap’ es el honor de una vida. Tengo el mayor de los respetos por aquellos que sirven y han servido a nuestro país [en el ejército]”. Las palabras iniciales de Mackie recuerdan a la actitud del héroe en los cómics, donde su presencia las últimas décadas ha sido un cuestionamiento al intervencionismo estadounidense. Así, el ‘Cap’ es más bien un ideal, no una representación de su país, por más que lleve la bandera en su traje. “Ese ideal es esencialmente estadounidense, pero también es un ideal universal”, dijo Onah. “No importa de dónde eres en el mundo, lo que nos une es nuestra humanidad compartida. Y el hecho de que Sam, el Capitán América, represente esa humanidad le permite ser tanto un patriota como un ciudadano global. Estoy muy orgulloso y agradecido de ser estadounidense, pero también por considerarme un ciudadano global, habiendo vivido en Filipinas, Inglaterra y otros lugares. Puedes existir en esa dualidad y creo que el Capitán América lo hace, tanto como un gran símbolo estadounidense como una inspiración para el mundo”. Finalmente, llama la atención el subtítulo de la película en inglés, “Brave New World”, que es el título de la novela de ciencia ficción de Aldous Huxley, además de ser una frase presente en la obra “La tempestad” de William Shakespeare. ¿Tiene la película algo en común con estas obras? “Lo genial de esa frase es que hay una ironía en términos de cómo lo usan Shakespeare y Huxley. Y esa ironía es sobre las formas en las que el futuro podría ser uno con implicaciones positivas, pero también uno donde algo aterrador o desconocido podría pasar”, contó el cineasta. “Y estamos al borde de algo nuevo en el MCU. En el nivel macro tenemos un nuevo Capitán América, es un mundo sin Avengers, ¿Qué va a pasar después? ¿Es algo enteramente positivo o algo que tendrá implicaciones terroríficas? Así que inclinándose hacia la ironía de ese título fue realmente divertido para nosotros en el sentido del thriller político”, añadió. Sam Wilson en una de las escenas de la cuarta entrega de "Capitán América". / Marvel Studios